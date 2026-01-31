Inicia en febrero proceso de preinscripciones a Educación Básica para el Ciclo Escolar 2026-2027

Con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la educación básica y fortalecer la planeación del sistema educativo en la entidad, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) dio a conocer los detalles del proceso de preinscripciones para el Ciclo Escolar 2026-2027, dirigido a nuevas y nuevos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del estado.

Proceso de preinscripciones a Educación Básica

El Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que el trámite se realizará de manera digital del martes 3 al viernes 27 de febrero, a través de la aplicación APPrende Jalisco o del sitio plataformaeducativa.jalisco.gob.mx, una modalidad que ha mostrado altos niveles de satisfacción entre las familias jaliscienses por su accesibilidad y eficiencia.

Destacó que los resultados del proceso anterior reflejan la efectividad del modelo, ya que 97.5 por ciento de las y los aspirantes fueron asignados a su primera opción, y al considerar hasta cinco alternativas el porcentaje de asignación alcanza prácticamente 99 por ciento. “El hecho de hacerlo en febrero nos permite garantizar estos índices de arriba del 97 por ciento, pero también nos permite darles un mejor servicio”, subrayó.

Flores Miramontes explicó que realizar la preinscripción en febrero mejora de manera significativa la planeación del sistema educativo, ya que facilita la asignación de docentes, la adecuación de la infraestructura escolar y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios educativos en las zonas con mayor demanda. Añadió que, aunque durante todo el año se puede solicitar un espacio en una escuela pública, hacerlo en el periodo establecido fortalece la organización institucional y la cercanía con las familias.

Por su parte, Mónica Gaspar Flores, Directora General de Planeación, señaló que este proceso representa uno de los mayores retos operativos del sistema educativo estatal, al atender a una comunidad de más de 2.2 millones de estudiantes. Precisó que esta etapa se concentra en el nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria, y reiteró que la prioridad es que ninguna niña, niño o adolescente de educación básica quede fuera del aula.

Finalmente, Claudia Veliz Yerenas, Directora de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa, explicó que el sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación, además de contar con innovaciones tecnológicas como la validación automática de la CURP. Recordó que es indispensable concluir el trámite y descargar el comprobante con número de folio para que el registro sea válido, y adelantó que los resultados de asignación se publicarán en julio a través de APPrende Jalisco.

PODRÁN PREINSCRIBIRSE

● A primero de preescolar, en escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

● A segundo de preescolar, niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

● A tercero de preescolar, niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

● A primero de primaria, niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

● A primero de secundaria, menores de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025, que concluyeron su educación primaria o cursan el sexto grado de primaria.

PASOS PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN

-Ingresar desde cualquier dispositivo móvil a la aplicación APPrende Jalisco o al sitio web:

https://plataformaeducativa.jalisco.gob.mx

-Hacer clic en la sección Padres de Familia e ingresar a su cuenta. Si es nuevo, dar clic en el botón Regístrate y guardar muy bien sus datos de usuario, ya que los necesitará para consultar la asignación de escuela de su hija o hijo.

-Ir a la sección Mis hijos, hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes o estudiantes, según corresponda.

● Si ya cursan preescolar, primaria o secundaria, seleccionar la opción Vincular Estudiante y registrar su matrícula.

● Si ingresa por primera vez al sistema educativo, elija la opción Alta Aspirante.

Es importante registrar a todas tus hijas e hijos para que el sistema pueda identificar en qué escuelas tienen hermanas o hermanos y así otorgarles prioridad en el plantel.

-Una vez registrados y vinculados a su cuenta, ir al apartado Trámites, seleccionar Preinscripción y elegir la tarjeta de la hija o hijo que desea preinscribir.

-Llenar cuidadosamente los formularios.

-Seleccionar cinco opciones de escuelas en orden de prioridad.

-Verificar que toda la información ingresada sea correcta y hacer clic en Finalizar.

-Descargar y guardar el comprobante de preinscripción con el número de folio del trámite.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

● Si requiere modificar los datos ingresados, podrá restablecer su solicitud antes del 27 de febrero realizando el trámite de nueva cuenta. Asegúrese de seleccionar la opción Finalizar para que los cambios queden debidamente registrados.

● No podrán preinscribirse en línea las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial.

● Para mayor información, la dependencia pone a disposición el Centro de Atención del Sistema de Inscripción a Educación Básica, que estará disponible de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, en el número telefónico 33-3030-7550.