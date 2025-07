Suplentes, a llenarle el ojo al “Chepo”

Matar o morir, así será el duelo que Chivas sostendrá esta noche ante Santos en los Cuartos de Final de la Copa MX. Si bien, en la Liga el equipo tapatío marcha mal, el certamen copero ha sido aceptable para los Rojiblancos en este semestre, pero al ser este el primer duelo de dicho torneo que José Manuel de la Torre dirigirá, aprovechará para observar variantes en su equipo.El cuerpo técnico del Guadalajara encabezado por “Chepo” optó por llevar a Torreón, Coahuila una delegación de futbolistas que habitualmente no tienen actividad en el Apertura 2014 de la Liga MX.Los contemplados para enfrentarse a los laguneros no sólo tienen la oportunidad de meter al equipo en Semifinales de la Copa MX, sino que también pueden levantar la mano para ganarse un puesto en el once titular de cara a lo que resta del torneo de liga dado que los habituales titulares no le respondieron. La prioridad de Chivas en este semestre es sumar puntos por el grave problema de descenso que los persigue.La plantilla que realizó el viaje está conformada por: Luis Michel, Miguel Jiménez, Patricio Araujo, Kristian Álvarez, David Toledo, Mario Orozco, Hedgardo Marín, Aldo De Nigris, Édgar Solís, Rubén González, Jorge Enríquez, Alberto García, José David Ramírez, Sergio Nápoles, Omar Esparza, Carlos Villanueva, Ángel Zaldivar y Jesús Sánchez.Un grupo numeroso de jugadores a los que “Chepo” les dio la confianza para jugar el pasado sábado en la derrota ante León se quedaron en la Perla Tapatía para trabajar por su cuenta mientras sus compañeros cumplen con el compromiso de esta noche. Hombres como José Antonio Rodríguez, Néstor Vidrio, Israel Castro, Carlos Gerardo Rodríguez, Carlos Salcido, Ángel Reyna, Fernando Arce, Omar Bravo y Carlos Fierro, entre otros, no fueron contemplados para jugar en el TSM Corona.El reglamento de la Copa MX estipula que ya en Fase Final las series serán a un partido en casa del mejor ubicado, en este caso Santos, quien quedó como tercero con 15 puntos por 14 de Chivas, equipo que finalizó la Fase de Grupos en el sexto sitio. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá en tanda de penales. El triunfador de esta noche se medirá en Semifinales al vencedor de la serie entre Tigres (2) y Toluca (7).Así, el Rebaño Sagrado está listo para debutar en esta instancia en la Copa MX, luego de que en las ediciones anteriores se quedó eliminado en la ronda de grupos. Enfrente se encontrará un rival herido, pues Santos también ha tenido un torneo de liga complicado en el que viene de perder ante Chiapas.Se presenta el "güero" a trabajar

Sin más que esperar, José Luis Real ya se presentó en Verde Valle para comenzar a cumplir sus funciones como coordinador técnico-táctico de las Fuerzas Básicas de Chivas. El “Güero” apareció el día de ayer por la mañana en las instalaciones rojiblancas en donde platicó con personal del club, entre ellos Ramón Morales, el técnico de la categoría Sub-20.Real volvió al Rebaño de la mano del presidente Néstor de la Torre, quien lo incorporó de nueva cuenta en la institución tapatía, luego de que el director operativo anterior, Rafael Puente del Río, lo removió de su cargo. Este personaje del Guadalajara conoce perfectamente la estructura de Chivas, así que a partir de ahora le podrá dar continuidad al trabajó que meses atrás estaba realizando.

