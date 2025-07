Chivas, campeón; venció 4-3 global a Tigres

Los mexicanos pudieron. En un torneo Clausura de la Liga MX que estuvo plagado por extranjeros, un equipo con puros “aztecas” demostró que se puede ser Campeón. Chivas eleva su título número 12 luego de vencer por marcador global 4-3 a Tigres.

Inicia el cotejo en el Estadio de Chivas. André-Pierre Gignac hace el primer tiro a portería al ‘8. Desde un costado se confía y le pega al esférico desde afuera del área. Rodolfo Cota está atento y frena el tiro.

Tigres insiste. Jurgüen Damm recibe un pase y se queda frente a Cota, pero el arquero sale a encontrarlo y se queda con el balón.

Corre el minuto 16 cuando Alan Pulido recibe un pase de larga distancia de Oswaldo Alanís. Con la parte interna de la pierna derecha cruza el tiro y vence a Nahuel Guzmán. Chivas ya vence 1-0 a Tigres. La gente se enciende en el inmueble zapopano.

Por la bandas los regios buscan la manera de generar peligro de la mano de Damm, pero la zaga del Rebaño Sagrado está atenta y frena cualquier jugada.

André Pierre cobra un tiro directo, pero rebota en la barrera. Los pupilos de Ricardo Ferretti insisten. Al ’28 Javier Aquino se anima disparar, pero el tiro va por un costado del arco.

Dueñas le da un pase a Gignac, quien dispara, pero Cota lo frena.

En el minuto 34 Cota recibió un pase retrasado. El arquero rojiblanco se confía. Quiere jugar el esférico en su área pese a que Gignac se acerca. Se le enreda el balón en los pies y el francés le pelea y como puede Rodolfo se queda con el balón. El primer gran susto de Chivas y casi hace el oso el guardameta.

En la disputa de balón Carlos Salcido y Víctor Sosa chocan. Ambos caen al césped. Las alarmas se encienden en la banca. Entran las asistencias y después de unos minutos se reincorporan los jugadores.

Los últimos minutos del duelo y todo está parejo. Sosa recibe un pase filtrado y Salcido se interpone. El Rebaño Sagrado se va al descanso con unos felinos encima de ellos.

Inicia la segunda parte con la misma inercia. Tigres quiere un gol y desde el arranque lo empieza a fabricar.

Sosa le da un pase a Gignac. Pereira que está muy atento se atraviesa y casa para tiro de esquina. Cobran los felinos, pero no pasa nada.

El equipo regio no deja de generar peligro. Al ’49 Alberto Acosta por la banda le da el esférico a Sosa. Se lleva el balón y en un mano a mano Cota sale y frena la jugada con el brazo izquierdo. El Guadalajara se salva una vez más.

Chivas comienza a tener el balón. Por las bandas quiere abrir espacios. Para ello Matías Almeyda manda al campo a Carlos Fierro y saca a Néstor Calderón. Pasan dos minutos y Oberlín le da un pase al “Guëro”, quien envía un centro raso que se pasea por el área chica.

Los regios responden. En un tiro de esquina “Juninho” se eleva y conecta con la cabeza, pero se va por arriba del arco.

El Rebaño Sagrado no baja las manos. Corre el minuto 69 Fierro dispara. La zaga de Tigres rechaza y le cae en los pies a José “Gallito” Vázquez. No se la piensa. Laza un disparo desde afuera del área y un jugador felino con el brazo desvía y Nahuel no puede hacer nada. Gol de Chivas, gol que sabe a campeonato, el que huele al título 12. El estadio se desborda en júbilo.

Pese a ello Gignac no se rinde. Busca al ’72 recibe un pase por el costado del arco. Dispara, pero no penetra la portería. Alega el francés que le desviaron el balón. Enrique Santander le saca la amarilla.

Los universitarios controlan el esférico. A balón parado una vez más el francés manda su cabezazo por arriba. Nada.

Chivas quiere finiquitar el duelo. Pulido recibe un paso y se va solo. Pero Damián como puede lo frena. Sabe que era clave. Le sacan amarilla y los ánimos se calientan en la cancha.

El duelo no termina. El equipo de “Tuca” está dentro del área de Chivas. La zaga rechaza el esférico y le cae a Sosa. Lanza un disparo desde afuera y penetra el arco reguardado por Cota. El inmueble zapopano enmudece. Tigres se coloca a un gol de empatar el duelo.

En tiempo de compensación una vez más Sosa es clave. Se lleva el balón. Lo tumban y piden penal. El nazareno no lo pita. Su buen trabajo queda manchando con una jugada.

Se corre el minuto 95 y Santander pita. Chivas es Campeón del Torneo Clausura 2017. Tuvieron que pasar más de 10 años para que el equipo tapatío levantar un título. Vívanlo y siéntalo porque el Rebaño Sagrado tiene la corona número 12.

