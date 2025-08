La ciudad más limpia de México: un sueño posible

Todavía falta mucho, sí, pero desde que inició su administración Vero Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara, limpiar la ciudad fue su prioridad bajo el lema la ciudad que te cuida”.

Y no es que antes fuera un basurero, pero ahora parece que la cosa va muy en serio. Los camiones de la basura dejaron de ser un misterio, desde que inició la administración pasan con regularidad y recogen la basura sin dejarla acumularse en las calles.

Esto se debe a que el municipio retomó el control del servicio de recolección de basura y ahora se encarga de todo, desde la misma recolección hasta la disposición final de los residuos sólidos.

Y para asegurarse de que la ciudad se mantenga limpia, se ha decidido aplicar sanciones a quienes tiren basura o tengan su zona habitacional sucia. ¡Eso es lo que yo llamo un cambio radical!

Gobierno de Guadalajara anuncia acciones de reforzamiento para tener la ciudad más limpia de México

Pero no se preocupen, no van por la idea de multar a diestra y siniestra, la intención no es recaudatoria (dicen), no se agregaron multas nuevas. No, no, no. Las sanciones datan del año 2000, cuando aún se usaban los disquetes y el internet era lento. Lo que sí es que ahora se han decidido a aplicarlas. Y los corredores comerciales, las colonias reincidentes y los espacios comunitarios serán los principales objetivos de esta cruzada por la limpieza.

¿Qué pasará con los tapatíos que no puedan pagar las multas? Bueno, pues pueden cambiar la sanción económica por trabajo comunitario.

Y es que, al final del día, la imagen de la ciudad queda en manos de los ciudadanos. La autoridad debe hacer valer las sanciones, pero también debe educar a la gente para que se comporte de manera cívica. Y eso es lo que parece que está haciendo el gobierno municipal. Aunque, claro, también hay que reconocer que la proximidad del Mundial de Fútbol puede haber tenido algo que ver con esta repentina preocupación por la limpieza.

Pero, en serio, si esto funciona, podría ser un precedente para que la ciudad se mantenga limpia todo el año, no solo durante el Mundial. Y eso sería algo muy positivo. La educación cívica es fundamental para cualquier sociedad, y si las sanciones y el servicio social pueden ayudar a lograrlo, entonces ¡bienvenidas sean!

En fin, esperemos que esta cruzada por la limpieza sea un éxito y que Guadalajara se convierta en la ciudad más limpia de México.