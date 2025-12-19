Piden diputados que se atiendan fallas en el arranque de la Línea 4 del Tren Ligero

La Línea 4 comenzó actividades este lunes 15 de diciembre. Hacen falta por concluir banquetas de acceso a algunas estaciones.

Es urgente que la Línea 4 del Tren Ligero que va de la zona de Miravalle y Las Juntas hacia Tlajomulco arregle las diversas fallas que presenta y funcione en forma óptima, porque moviliza ya a más de 50 mil personas diariamente y los desperfectos que se han presentado desde el lunes en su paertura, afectan a miles de trabajadores y familias del sur de la ciudad, dijo el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.

Por ello, hizo un llamado a los titulares de las secretarías de Transporte, Diego Monraz, y de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, a que atiendan los problemas de la Línea 4 en forma pronta.

“Sí urge que la Línea 4 funcione para que resuelva ya los problemas de movilidad de la zona sur de la ciudad. Me parece que ha habido descuidos de parte de la SIOP y de la Secretaría de Transporte en la supervisión de las empresas responsables de su construcción y esperamos que se vayan resolviendo de manera rápida para que pueda operar”, puntualizó.

El legislador morenista dijo que, si las fallas persisten y la nueva ruta del tren tiene que seguir dando el uso gratuito de la Línea 4, pueden presentarse problemas presupuestales que tendrían que obligar a la intervención del Congreso.

Hay que recordar que la Línea 4 se construyó con dinero federal y estatal y con una inversión de un consorcio empresarial, al que se le debe pagar de las tarifas que después de 15 días se van a cobrar a los usuarios.

Por su parte, Omar Cervantes Rivera, diputado de MC, y representante de la zona de Tlajomulco, señaló que los problemas que tiene la L4 son normales de toda obra de transporte masivo.

Añadió que el Ayuntamiento de Tlajomulco está haciendo la parte que le toca para tener listos los ingresos con accesibilidad para todos los pasajeros y lo mismo deben hacer los gobiernos de Tlaquepaque y Guadalajara, por donde pasa la ruta del tren ligero.

Los ayuntamientos debieron asignar recursos para esas obras de ingreso a cada una de las estaciones.

“Me parece que el caso de Tlajomulco, que es donde yo pertenezco el presidente Quirino sí está muy comprometido con el tema. Me parece que están haciendo la construcción de un par de puentes, va a meter un presupuesto bastante importante para el tema de banquetas de accesibilidad universal, y bueno ahí va, también hay que pensar que la Línea 4 del tren ligero es un asunto vivo y que tenemos que estar adaptándolo, disfrutándolo, pero también en un periodo de adaptación como cualquier cosa que inicia de esos tamaños”, expresó.

El legislador Omar Cervantes, señaló que todos los usuarios y las autoridades deben cuidar la L4 y vigilar que no haya actos vandálicos en sus instalaciones.