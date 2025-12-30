2026, la crisis inminente

Bajo aviso, no hay engaño

Sabiduría popular

Hay datos objetivos que gritan la inevitable crisis que continuará convulsionando a México, se los comparto.

LA ECONOMÍA

1.- El Banco de México redujo, aún más, su cálculo de crecimiento para 2026, lo fijó en .03% o sea, nada.

Evidentemente, especula y fuerza sus números para no evidenciar la recesión e inflación creciente demoledoras de la estabilidad.

2.- La colapsante economía mexicana, se sostiene con a)- $1´230,155.00 de pesos anuales de remesas provenientes principalmente de Estados Unidos, b).- El comercio informal donde se desempeña el 55% de la mano de obra residente en el país, c).- En un estimado de $1´425,000.00 de pesos anuales (según fuentes de USA) que recibe el país por la venta de drogas, dinero con el que se pagan retribuciones a proveedores y a aproximadamente 178,000 personas que trabajan para cárteles.

Todos esos ingresos, aunados al pago de pensiones y programas sociales, generan el consumo que mueve la economía; el monto, es superior que generan actividades productivas reguladas; como ve, es muy grave que los sectores productivos fiscalizados no sean el sustento real o más fuerte de la economía.

3.- Un número oscuro, pero enorme de empresas, han cerrado desde el 2018, víctimas de la extorsión y las que prevalecen activas están asediadas por la violencia, extorsión de cárteles y la gubernamental que los hostiga con permisos, inspecciones, corrupción, sindicatos, cargas tributarias y sociales; el saldo de esta locura es una fuga de capitales principalmente a España y a los Estados Unidos desde el 2018 a la fecha de aproximadamente $800,000.00 millones de pesos.

¡Sin inversión, no hay desarrollo económico! Tampoco con desconfianza y sin sistema judicial confiable, ¿Quién querría arriesgarse?

4.- El gobierno federal operará en el 2026 con un déficit en el gasto público de $1,393.8000.00 millones de pesos, y una deuda externa de 18 billones de pesos, (18 millones de millones de pesos) deuda por la que durante el 2026 pagará 1.57 billones de pesos (un millón setecientos mil de millones de pesos).

Esta situación asfixia al gobierno, le impide maniobrar; luego entonces, irremediablemente continuará sin funcionar.

Como ve, la economía está sostenida de manera artificial, materialmente está colapsada y continúa agrietándose, ello se refleja en una cada vez más inocultable recesión e incertidumbre que hacen inminente una catástrofe.

EL AMBIENTE POLÍTICO

En el 2026, se vienen los tiempos ríspidos, se discutirán las reglas electorales y perfilarán las candidaturas, harán fuercitas las cúpulas para decidir si se confirman las alianzas partidistas y en su caso el precio que el gobierno tendrá que pagar para que prevalezcan o comprar nuevas.

Si la oposición, si quiere subsistir, tendrá que reaccionar y buscar un reposicionamiento, su única probabilidad de éxito, es exhibir y complicar al gobierno, convocar a la resistencia civil y gremial para impulsar un cambio.

Los sectores empresariales y clases medias, están hartos del gobierno y engendran movimientos y sorpresas de lucha.

Los Estados Unidos, también juegan por su necesidad de que México no se convierta otra Cuba, Venezuela o una nueva Rusia, este 2026, resolverá muchos juicios contra mafiosos mexicanos que involucran al Peje, a gobernadores y miembros de la élite morenista con carteles declarados terroristas que pagaron sus campañas o con quienes se asociaron, está circunstancia puede detonar crisis en la familia política dominante y varios derrumbes.

La violencia y dominio de cárteles en muchas zonas el país, es descarada, creciente y desplaza abiertamente al gobierno.

Las pujas internas en las cúpulas morenistas, harán su desquiciante cíclica parte, los grupos tribales se matarán entre sí, abrirán fisuras y debilitarán al gobierno de cara a la elección judicial y la de medio sexenio.

CONCLUSIÓN.

Todo pasará en un ambiente canijo y miserable, la presidente no tiene carisma, opera bajo asedio de casi todo su gabinete que opera su mentor, está sola con su policía y su apocada fiscal, contra las cúpulas morenistas y el colectivo de gobernadores y alcaldes feudales arropados por sus mafias, opera sin dinero, con pura saliva, sin imaginación ni creatividad, se niega a aprender a gobernar, no se deja ayudar y neciamente continúa creando enemigos.

¡VAYA QUE LA TIENE DIFÍCIL!

2026, será un año complejo de revueltas, habrá quienes sean favorecidos por los dados, a otros los hundirán.

Así es el juego de tronos y así nuestro futuro inminente en estos tiempos difíciles.

