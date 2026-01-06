2026: México, ¿con o contra cárteles?; la encrucijada

. .

En las decisiones difíciles opta por hacer lo correcto con apego a los valores y asume las consecuencias.

Sabiduría popular

Trump cumplió su amenaza de capturar a Maduro acusándolo de narco terrorista, exactamente la misma acusación a cárteles mexicanos.

La imputación formal, describe conspiración para vender drogas en norte América con la permisividad gubernamental de México y sus cárteles; las pruebas surgieron de declaraciones de mafiosos mexicanos extraditados por este gobierno.

Trump afirma reiteradamente que México es gobernado por cárteles y que protegerá a los Estados Unidos de ese terrorismo que es mucho más peligroso que el venezolano.

TIEMPOS FATALES

Para cumplir su promesa de abatir los cárteles terroristas mexicanos, le quedan 2 años, ya que su último de mandato debe dedicarlo a mantener estabilidad y cuidar su sucesión.

Para doblar a Maduro le bastaron 11 meses, lo extrajo sin resistencia, destruyó sus bases militares, sin bajas gringas y se lo llevaron, “muy a gusto” con su esposa; de paso, se reservó la operación política de Venezuela con todo y su petróleo; es innegable que Trump, tiene habilidades especiales para salirse con la suya.

No es casual que en 2026 su país resolverá varios juicios penales por narcotráfico que involucran a políticos morenistas de todos los niveles, entre otras razones por el financiamiento de sus campañas electorales y la permisividad de encubrir el tráfico de drogas.

Dicho de otra manera, construirá de manera oficial resoluciones judiciales que le obligarán jurídicamente a requerir la entrega de políticos mexicanos corruptos que conspiraron para traficar drogas a los Estados Unidos o para encubrir los laboratorios clandestinos de fentanilo.

El tema es delicado, como recordará, el Peje negó que hubiera laboratorios de fentanilo, no obstante, este gobierno presume que ya extinguió entre 750 y 1193 (cifra oscura de declaraciones oficiales que oscila entre esos dígitos) de ellos.

Ni modo que se hubiesen instalado todos durante el periodo de Claudia, es evidente que el Peje mintió y los encubrió.

Ahora bien, ¿La subordinación de Claudia al Peje, alcanza para auto sacrificarse ante Trump?, ¡Claro que no!, ¡No hay borracho que coma lumbre!

El gobierno de la presidente Claudia, está mal parado, fue exhibido de corrupto, permitió el huachicol a gran escala comerciando con empresas norteamericanas bajo la complicidad de la Secretaría Marina y tolera gobernadores y alcaldes impuestos por cárteles, ella está en problemas ante los ojos de Trump y de millones de mexicanos que nos explicamos la presencia dominante de cárteles como consecuencia de su sociedad con el gobierno.

ENCRUCIJADA PARA MÉXICO

Política y jurídicamente, Trump está impedido para negociar la ratificación del Tratado de Libre Comercio bajo su pública postura de no negociar con criminales.

Bajo ese riesgo, el gobierno de México, este año, debe decidir ¿De qué lado se instala?, o ¿Sigue protegiendo a criminales con quién tiene compromisos? o ¿Se corrige y deslinda de los cárteles y de narco políticos?

¿Por qué en los hechos qué no se ha deslindado y los persigue?, la respuesta obvia, tiene compromisos con esos narcos políticos corruptos.

Encubrir criminales, como hasta ahora, implica, continuar simulando y limitarse a ser reactiva a cada ocurrencia de Trump poniéndole el dedo en la boca, equivale a provocarlo y jugar con fuego.

En cambio, deslindarse en los hechos y corregir el rumbo implica, capturar al “Mencho”, a decenas de líderes mafiosos, destruir cárteles dominantes, derrocar y castigar a gobernadores y alcaldes coludidos con el narco y enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador.

A la presidente Claudia, le queda muy poco tiempo para corregir o quedará expuesta a un ataque frontal de Trump quien, por razones electorales, no se expondrá a incumplir su promesa de resolver el narco gobierno que apoya a los cárteles que suministran droga en su país que causó la muerte de 500,000 jóvenes por consumo de fentanilo, desde el 2018 hasta hoy.

Trump, demostró que va en serio con este tema y que profesa una muy sólida convicción sobre el dominio de los cárteles en el gobierno de México bajo la responsabilidad de la presidente Claudia.

Si supera con éxito su aventura con Venezuela, queda tentado a seguir con México, Cuba o Colombia, o con los tres, de hecho, anunció que al régimen de Cuba le queda poco tiempo.

ESCENARIOS CALIENTES

Como seguramente le indica su intuición, es inverosímil que hubiesen capturado al Mayo Zambada y a Maduro mediante operativos propios de películas, agarrándolos como al “Tigre de Santa Julia” cuando estaban sobre aviso de intentos de captura y contaban con poder bélico era extraordinario.

¿Apoco esas habilidades de Trump no podrían lograr lo mismo con la captura de políticos corruptos mexicanos?

Las tensiones, riesgos y traiciones crecen, Trump no para de golpear a México con afirmaciones y amenazas, su tiempo se acorta y el gobierno mexicano sólo responde con saliva, sin actos reales ni asumiendo posturas que lo mantengan a salvo de los intereses de aquel troglodita.

Este 2026, deben decantarse las posturas de nuestro gobierno y elegir en la peligrosísima encrucijada, o se expone ante Trump o ante los cárteles y sus compañeros de movimiento político.

