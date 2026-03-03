El Mencho, ¿cuánto vale vivo? ¿cuánto muerto?

. .

“Piensa mal y acertarás”.

Sabiduría popular

Antes de entrar al tema, mi respeto y solidaridad con las familias de militares, policías y civiles que fallecieron en el operativo de captura y reacción del cartel; sus familias no merecían sufrir.

Mi preocupación y pena por los que aún habrán de caer por esta locura.

EL DISCURSO OFICIAL

Conque nos dijeron que el “Mencho” se les murió en el vuelo; ¿Por qué creerle al gobierno que siempre miente?

Probablemente nunca sabremos la verdad y tendremos que quedarnos con esa versión oficial, pero, tampoco tenemos ninguna razón para creer esa patraña de quien se benefició con su fallecimiento.

El discurso tiene vacíos, engendra más dudas que respuestas y no es creíble, le explico por qué.

LAS DUDAS

¿Cuánto vale el “Mencho” vivo?

Es dueño de una fortuna personal incalculable, mucho miles de millones de dólares, y jefe de un cártel de más menos 18,000 empleados que mueve al año entre 25,000 y 30,000 millones de dólares en decenas de naciones; ¡Más dinero del que ven países enteros en ese mismo tiempo!

¿Usted creería que el que ordenó su captura, perdería de vista, este “detallito”?

¡Claro que no!

Si el que lo capturó lo mata, perdería la oportunidad de hacerse de esa montaña de dinero, ¿Usted cree que dejaría ir esa oportunidad? y dejarla en manos de otros.

¡Obvio no!

Si Estados Unidos, repudia la intolerable relación del gobierno mexicano con ese cártel terrorista y resiente que varias veces le ha señalado el paradero del Mencho y que México siempre ha salido con su baba diciendo que se les escapó, ¿Usted creé que volvería a confiar en México para su captura, sin supervisión, cuando ya nombró cártel terrorista al de Jalisco y anunció que intervendría en la captura con o sin la ayuda del gobierno mexicano?

¡Ni de chiste!

Mucho menos porqué necesitaban vivo al Mencho, porque conoce las redes de tráfico de drogas y específicamente del fentanilo a los Estados Unidos que Trump se comprometió aniquilar y porque sabe los nombres de los narcopolíticos mexicanos que le protegieron para traficar drogas a aquel país.

¿No creé que esa información era muy valiosa como pa’ dejárselo a México? a sabiendas que México lo preferiría muerto o ¿Para dejarlo morir en el vuelo?

Claro que lo necesitaban vivo, con aquella información pueden combatir la delincuencia, muerto no.

Veamos el asunto desde otra óptica.

Fueron por él, cuerpos de élite, con superioridad de fuerza humana, de armamento, tecnología, equipos, inteligencia, inclusive con capacidad de portar helicópteros con equipamiento de quirófanos de terapia intensiva, para militares o para preservar la vida del tipo que vale fortunas inconmensurables en millones de dólares y en negocios ilícitos en todo el mundo.

¿Usted cree que lo dejarían morir?

¡Por supuesto que no!

Póngase en las botas de quién diseñó el operativo, sabiendo lo que vale vivo, ¿Daría la orden de capturarlo vivo al costo que sea dentro de lo razonable desde luego?¿Sí o no?, ¡Claro que sí!

Ahora bien, ¿A quién le conviene decir que se murió?

Sólo al gobierno de México, ¡Que conveniente!, muerto ya no delatará a narcopolíticos de Morena que en el sexenio del Peje se dejaron pagar campañas políticas y lo encubrieron con abrazos para dejarlo crecer en el negocio que mató a miles de jóvenes en Estados Unidos por fentanilo.

Caray, ¡Qué casualidad que se les murieron los tres durante el vuelo a México!, se imagina, ¿Cuánto se habrán esmerado en preservarlos vivos durante el vuelo?

Muchos mexicanos no creemos la versión oficial, pensamos que está vivo o que lo ejecutaron con sus escoltas pa´no dejar testigos, con o sin acuerdo de oficiales norteamericanos.

No le suena como que le aplicaron la mexicanísima ….Pos…..¿Que crees Trump?, ¡Se nos murió en el vuelo! Y mira que lo quisimos salvar, pero, pos, no se pudo “caon”. ¡¿Qué cosas no?!

Con la noticia de que se les murió, ya no hay presión para enviarlo a que declare en los Estados Unidos ni para que se calienten los cárteles en recuperarlo.

HECHOS QUE ORIENTAN RESPUESTAS

¿Se recuperó la lana de Caro Quintero, de Don Neto, de Amado Carrillo, de los Beltrán Leyva, del Chapo, del Mayo, de Nacho Coronel, de Osiel Cárdenas, de la Tuta, del Lazca, o de otros?

¡No! Nadie sabe quién se quedó con esa lana, ¿Qué cosas no?

¿Sabe qué pasará con la fortuna del Mencho? Adivine, ¡Se la robarán también!, quién la tenga o quién pueda ir por ella, si ese criminal se murió, no se la llevó, si vive no se la dejarán usar.

¿Se acuerda del caso Osama Bin Laden?, para los captores, mejor informar que murió y que lo desaparecieron en el mar, así ya no hay reclamos exigiendo que lo devuelvan, esa noticia desmotivó ataques terroristas, pero era obvio que los gringos no perderían la fuente de información sobre grupos terroristas, menos después de lo que perdieron con ese tipo.

En México pasó igual, la noticia de que se murió, desalentó en automático exigencias terroristas, pero ni modo que el gobierna nuestro o vecino, pierda la irrepetible oportunidad de conocer información sobre el dinero y el funcionamiento cártel y sus socios.

El presidente Trump, se adjudicó el éxito en el operativo de captura y aniquilamiento del Mencho; su discurso contradijo el discurso de colaboración y respeto a la soberanía de la presidente Claudia, ¿A quién le creé Usted, cuando en México no lo atraparon en 7 años?.

Trump, jamás ha tenido ningún prurito por respaldar el discurso descontextualizado de su homóloga mexicana, más bien se ha esmerado en no encubrirla.

El martes 17 de febrero en este espacio le anticipé que era inminente el desmantelamiento del Cártel Jalisco y que antes de noviembre de este año, veríamos la exhibición pública de narcopolíticos mexicanos y golpes a los otros cárteles terroristas, está pasando, el calendario electoral y sus riesgos define estas prioridades.

Esta historia del desmantelamiento de cárteles mexicanos y los corruptos que les permitieron amenazar la vida de jóvenes norteamericanos, apenas comienza, hay muchos nervios en el gobierno mexicano.

Tanto que, esta semana se sustituyeron cuadros pejistas en altos niveles del ejército y la marina, es curioso, exactamente igual como hizo Lázaro Cárdenas antes de exiliar a Calles.

