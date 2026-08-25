El retorno del Peje

Cuando mezclas ignorancia y soberbia, obtienes una dosis de mediocridad

Salomón

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¿Retorno?..... ¡Nunca se fue!, pero ahora impulsivamente se reactiva ejerciendo una reacción defensiva de emergencia y altanería.

Sus impulsos responden a saberse él y su hijo con riesgo de pisar la cárcel agravada por la progresiva destrucción de los cárteles aliados de Morena que arrastrarán su movimiento cuatroteísta desahuciado en palacio por su encargada.

Dicho de otra manera, decidió retomar las riendas del cártel, gobernante, en defensa propia y en sustitución de quién supuso su defensora.

LA CATASTROFE

Hay hechos que lo convencieron de lo obvio.

1.- El mejor escenario para Claudia es que se extinga el Peje de tal forma que ella herede toda su fuerza política, lo que exige como requisito que nadie tenga dudas sobre su lealtad al macuspano; una posibilidad razonable, es que le pase lo que a Maduro.

Claudia se dice pejista, pero no defendió a Andy ni a Adán Augusto ni a los socios de su exjefe, en cambio; su Harfuch destruye laboratorios de fentanilo que aquel negó que existieran y está alineado con el Departamento de Seguridad norteamericano y su Secretario de Defensa, obediente al Comando Norte de los güeros.

2.- El gobierno cayó en la insolvencia moral y económica, asfixiado de corrupción, violencia, liderazgos criminales y funcionarios tontos que son prototipo del morenismo, que, conforme a su estándar establecido por el Peje, no requieren aportar más del 10% de eficiencia. Nada funciona en el gobierno y el pueblo se enoja por la deficiencia de todos los servicios públicos, médicos, jurídicos, asistenciales, educativos… ¡Todos fallan!

3.- El gobierno, Morena, el Peje y Andy, fueron identificados en EU y el mundo, como socios protectores de cárteles terroristas.

4.- Decenas de políticos morenistas están delatándolo en USA como testigos colaboradores.

5.- Todas las agencias de seguridad de USA, están enfocadas y hartas del narcogobierno mexicano que ha favorecido el tráfico de fentanilo que ha matado a medio millón de jóvenes allá.

6.- La alarma más delicada es que ya hubo ataques armados del ejército norteamericano a lancheros traficantes en Acapulco, ya se atrevieron y ningún “masiosare” ni chairo salió a poner el pecho o la otra mejilla; ¡No pasó nada en esta sociedad de indiferentes!

Como fácilmente comprenderá, si el Peje no se sube al ring, lo alcanzará el destino babeando en Palenque.

LOS MANOTAZOS DEL PEJE

1.- La carta de Andy, tiene el ADN de su papi, sus tonteras de siempre, detonar un escándalo para usarlo de pretexto y crear reacciones que muestren músculo y amedrenten, su cacareado tigre.

En el caso, organizó la movilización de morenistas saliendo a medios con arengas solidarias con el junior y bramando soberanía y masiosares.

La burrada le salió contraproducente, el apoyo fue pírrico y exhibió la bravuconada del tigre solo es saliva de farsante.

2.- Ordenó el retorno de Rocha Moya como gobernador para reposicionarlo, complicar las cosas y subir la apuesta, “típico” en él.

Su jugada se desmoronó de un soplido, alguien chasqueó los dedos desde la oficina oval o desde el zócalo y Rocha tuvo que bajarse de inmediato, perdió estrepitosamente ahora Morena se deslindó de ese protector del cartel de Sinaloa.

3.- Muchos morenistas están siendo llamados a cuentas por él, personalmente en México para que se definan si con o contra él y les da instrucciones ninguneando a Claudia.

LA CRISIS CON CLAUDIA.

En el gobierno, es evidente la falta de liderazgo, congruencia, creatividad, talento, insolvencia moral y mediocridad, tanto como su incapacidad de hacer algo bien, las mañaneras sirven para exhibir a la presidente, ya no le ayudan ni aportan, es evidente que el morenismo perdió el toque y eso pone en riesgo su estabilidad y permanencia.

Para el Peje y el morenismo, Claudia decepcionó, pero de ahí a su atrevimiento de reaparecer, retomar el mando político, dar órdenes, arengando e ignorando a la doña, lo ponen en situación de pasar de un mentor a una indigesta hemorroide para la presidente que deberá decidir si se la deja, quita o se impone.

Usted ya intuye que elegirá la señora de las sonrisas fingidas.

El verdadero problema para el Peje no sólo es la caída de su movimiento, es el ambiente de desconfianzas y traiciones que se ciñen contra él; sabe clarísimamente las capacidades de Claudia en ese terreno, la ha visto traicionar sin ninguna consideración, él mismo le enseñó.

Pero no sólo ella, lo harán quienes quedarán salpicados de los vínculos del partido con cárteles.

Y ahora con sus arrebatos de retomar el poder, entenderá que sí tiene motivos reales para preocuparse, Claudia no está manca, tiene legitimidad, información, motivos y las instituciones, además conoce las ganitas que tienen los gringos de quitárselo de encima y las que tiene ella misma.

El poder político no se comparte, ni se presta ni se devuelve, miles de historias lo confirman en unívoco sentido, la silla de palacio es unipersonal.

EL VERDADERO ENEMIGO DEL PEJE

Es él mismo, su soberbia, egolatría, mezquindad, protagonismo, ceguera mesiánica lo traicionan y conducen al suicidio político.

Todo tiene consecuencias y límites, él con sus actos, está pidiendo a gritos que lo quiten del camino, o que le encierren a un hijo, ha hecho mucho daño al país, a varios que le ayudaron, rompió vidas y familias; ha vivido sin escrúpulos cultivando enemigos, como que ya le toca algo de karma.

En su tiempo, quitarlo de la vida política fue una responsabilidad que evadieron Zedillo, Fox, Calderón, Peña y hasta la Suprema Corte y todos se arrepintieron, le toca ahora a esta presidente hacerlo o será al revés o lo hará el del norte.

carblanc@yahoo.com