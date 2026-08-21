Poner el ojo en Chertorivski

Chertorivski (Crisanta Espinosa Aguilar)

Es importante no perder de vista lo que está haciendo Salomón Chertorivski desde el Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México, ya que de ahí pueden surgir propuestas, no solo interesantes sino estudiadas y viables.

Ejemplo es el encuentro Pensando en la Educación, en el que participó Aurelio Nuño, quien sin duda le sabe al tema, tiene toda la información y el análisis sobre lo que está ocurriendo en ese aspecto tan delicado y tan relevante para el futuro.

Chertorivski, desde Movimiento Ciudadano, actúa con una visión plural y estratégica, que, por su ponderación, se agradece porque da espacio a la reflexión y los acuerdos.

Vigilar con lupa la educación

El Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, Pensando en México, se propuso abordar diferentes temas en los que, más allá de lo que este foro logre generar, aparecen dos que merecen especial atención. El primero es la caída de la cobertura educativa y, como segundo, el deterioro en la calidad de la educación.

Expertos, docentes y autoridades, así como quienes han tenido participación en la vida sindical del poderoso SNTE tienen mucho que aportar en un rubro, el educativo, en el que nos jugamos nuestro futuro.

Creación de cuadros priistas

Don Emilio Chuayffet Chemor estuvo presente en el arranque de actividades de la Escuela de Cuadros en el Comité Directivo del PRI en el Estado de México. El ex gobernador fue partícipe de aquella época de formación de cuadros políticos que el Revolucionario Institucional efectuó durante décadas.

Es una tradición que, bien se comentó durante estas actividades, instauró Jesús Reyes Heroles en su momento y no es nada casual que esto se dé en el Estado de México, donde se forjó buena parte de la misma.

Chuayffet compartió las enseñanzas de aquella época, destacando los principios, valores y la mística que distinguieron al partido tricolor.

UNAM, bien rankeada

La UNAM sigue siendo el referente universitario de México y América Latina, con o sin problemas en procesos como el examen de admisión. En el Academic Ranking of World Universities 2026 continúa como la institución mexicana mejor ubicada y la segunda de América Latina; ocupa el lugar 127 mundial en el Webometrics, entre cerca de 32 mil instituciones y es la única institución mexicana dentro de las primeras 500 del listado.

Eso es la UNAM y por ello lo valorado de un espacio para estudiar en ella. Finalmente, el problema de las trampas en el examen de admisión, como admiten muchos de los chavales que participaron en el proceso, se dieron bajo la lógica del “si veo que se puede, lo hago”. En la UNAM se aprende que no es así, que la valoración ética tiene sentido y construye un mejor país.

Nuestros jovencitos que trampearon el examen “porque la UNAM se equivocó al poner un sistema”, actúa en otro rubro y escala, pero finalmente con la misma lógica del chaval que se lanza a ser halcón de un cártel.

¿En verdad todo esto pasó sólo por la selección del sistema de vigilancia o hay otros temas a revisar?