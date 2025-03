Cinco artistas femeninas

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujer, y por esta razón en este Cromañón dedicamos el espacio a cinco diferentes artistas femeninas que me gustan mucho y que fueron muy exitosas: Lola Beltrán, Mercedes Sosa, Karen Carpenter y el grupo The Bangles.

Lola Beltrán

• Lola Beltrán: También llamada “Lola la grande”, es junto a Lucha Villa la máxima representante de la canción ranchera mexicana. Nació en Rosario, Sinaloa en 1932 y murió en la Ciudad de México en 1996. Además de ser gran intérprete (grabó 78 discos elepé), fue actriz y participó como estrella en 38 películas, también fue presentadora de programas de televisión y una de las cantantes más difundida por las estaciones de radio de música vernácula entre los años sesenta y setenta. Cantó para personalidades del mundo como Charles Degaulle, la reina Isabel II de Inglaterra, los presidentes estadounidenses Nixon y Kennedy y para muchos presidentes de nuestro país. Cuatro de sus canciones más recordadas son “Paloma negra”, “La feria de las flores”, “Cucurrucucú Paloma” y “Leña de Pirul”.

Mercedes Sosa

• Mercedes Sosa se destacó desde muy pequeña como intérprete de temas populares argentinos. En 1962 aparece su primer material grabado “La voz de la zafra”, considerado un precedente inmediato del movimiento del nuevo cancionero argentino que después se expandió por toda América Latina. Durante toda su carrera artística se mostró como una mujer comprometida con las causas sociales, en lucha contra la injusticia y a favor del reconocimiento de los pueblos indígena de toda américa. A partir de 1980 incorporó a su repertorio a los mejores exponentes del jazz, el rock y el tango, algunos conocidos, pero otros no. Cuatro canciones que me gustan mucho con ella son “Gracias a la vida”, “Hermano dame tu mano”, “La estrella azul” y “Soy pan, soy paz, soy más”.

Karen Carpenter

• Karen Carpenter: Fue cantante y baterista (por cierto considerada una de las mejores bateristas que han pisado este planeta), en ambas profesiones muy destacada, estadounidense que fue muy famosa junto a su hermano Richard en el dueto de los Carpenters, que tuvieron muchos éxitos a nivel mundial. Nació el 2 de marzo de 1950 y murió a los 32 años el 4 de febrero de 1983 debido a problemas de anorexia y dismorfia muscular. Hay 23 discos de los Carpenters de los cuales seis se editaron después de su muerte. También hay uno de ella en solitario. Cuatro canciones recomendadas con su voz son “(They long to be) Closet o you”, “Sing a song”, “Solitarie” y “Yesterday once gone”.

Ana Belén

• Ana Belén, quien en realidad se llama María del Pilar Cuesta Acosta, es una artista y cantante española casada desde 1972 con el cantautor Víctor Manuel. Comenzó su carrera artística desde muy pequeña, fue una estrella infantil, y lleva ya en activo más de sesenta años. Ha actuado en más de 40 películas, 30 obras de teatro y tiene más de 35 discos de larga duración grabados. Además, ha sido premiada con los más importantes premios de la música, el cine y el teatro de su país. Es considerada la artista más completa de España. Estas son cuatro canciones muy recomendables de ella “Agapimú”, “Se detuvo abril”, “Niña de agua” y “El hombre del piano”, que es en español una adaptación de su marido.

The Bangles (l-r): Debbi Peterson, Susanna Hoffs, Vicki Peterson, Michael Steele (picture alliance/picture alliance via Getty Image)

• Uno de los pocos grupos formado por puras mujeres, dentro del pop rock, que realmente han trascendido fronteras son The Bangles que en los ochenta llegaron a los cuernos de la luna. Tienen cinco discos de estudio y otro tanto de recopilatorios, y siguen de repente en activo. El grupo nació en los ángeles y además de sus propias canciones, tuvieron siempre muy buen tino para seleccionar composiciones ajenas a las que les dieron vida con su propio estilo. Las integrantes son Susana Hoffs, Vicki Peterson, Debbi Peterson y Michael Steele. Cuatro de sus mayores éxitos son “Eternal flame”, “Manic Monday”, “In your room” y “Walk like an Egyptian”.

FRASE

“La impresión de una mujer puede ser más valiosa que un análisis razonable”. Arthur Conan Doyle.

DATO

