Cromañón: Los inicios de algunos artistas

En este Cromañón vamos a descubrir en qué grupo o con qué nombre iniciaron algunos de los artistas que con el tiempo se consolidaron en el gusto del público.

Los Pao

• Carlos Lico, que en realidad se apellidaba Reyes Hernández, antes de ser un exitoso solista fue integrante de varios tríos y grupos musicales en los años cincuenta. Estuvo en ocho agrupaciones diferentes. Uno de estos, y él más exitoso de ellos, fueron Los Pao con los que llegó a grabar algunas canciones entre las que destaca “La boa”, composición del propio Carlos Lico que después conocimos con la Sonora Santanera. “En La Habana quién ya no conoce, a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito que parece un maniquí”.

Los Temerarios

• Chico Che (Francisco José Hernández Mandujano) ampliamente recordado por aparecer siempre vestido con overoles, anteojos de pasta y por sus canciones mezcla de cumbia, merengue y una pizca de rock and roll, desde los cinco años de edad mostró habilidades para tocar varios instrumentos, destacando en la guitarra y los teclados. Así, en 1966 formó el grupo de Los Temerarios, grupo con el que tocaba música instrumental, sobre todo rock and roll y baladas y que llegaron a grabar un par de discos elepé.

Reno y Rino

• Claro que todos conocemos alguna rolita de Diego Verdaguer, argentino avecindado en nuestro país durante muchos años, hasta su muerte hace poco tiempo. De hecho, su carrera musical fue desarrollada casi por completo en México. Pero pocos sabemos que comenzó su carrera a los 17 años formando el dueto Reno y Rino junto a Larry Moreno y que grabaron seis canciones. Como muestra de lo que cantaban tenemos: “Cuando se pierde un amor” de 1967. “Sé que sufrir por amor es igual que morir”.

The Tourist

• Annie Lennox junto a Dave Stewart formaron el dúo Eurythmics a fines de los setentas y estuvo vigente durante gran parte de los ochentas. En 1977 empezaron profesionalmente su carrera en la música como integrante del grupo de rock británico The Tourist con el que grabaron cuatro discos elepé y consiguieron algunos éxitos. Su canción más conocida con esta agrupación fue en 1979 y es la versión de “I only want to be with you”, que en 1964 se conoció con de Dusty Springfield. “I dont know what it is that makes me love you so. I only know I never want to let you go”.

Los Teen Tops

• Enrique Guzmán, promovido como ídolo de la juventud en los sesentas, empezó su carrera en 1957 a los 14 años, al formar junto a los hermanos Jesús y Armando Martínez el exitoso grupo de Los Teen Tops. Empezó como bajista, pero pronto se encargó de la voz. Tuvieron muchos éxitos en toda Latinoamérica y España. Como era costumbre en esos tiempos, grabaron versiones en español de éxitos en inglés. Canciones que recordamos con Los Teen Tops son “La Plaga”, “El rock de la cárcel”, “Popotitos”, “Presumida” o “La suegra”. “A mi casa llegó (tu suegra llegó). Mi suegra llegó. Tan fea que me espantó (tu suegra llegó). Mi suegra llegó”.

Gasparino

• Facundo Cabral fue un muy reconocido cantautor argentino con un estilo muy definido y propio que combinaba el canto con la poesía, casi siempre dejando algún mensaje o reflexión, eso sí, con un toque de humor. Estuvo en activo desde finales de la década de los años cincuentas hasta su muerte en el 2011. En sus inicios profesionales en la música se hacía llamar “El indio Gasparino” y con ese nombre grabó varios discos sencillos. Algunas de sus canciones fueron “Catalina”, “La gringa”, “Que te vaya bien” y “Poco”. “Poco, ya me falta poco, mi condena se terminará al llegar el alba. Cuando suenen las campanas, cuando el sol en mis mañanas”.

Sanampay

• Guadalupe Pineda, una de las más reconocidas intérpretes de nuestro país por su gran carrera artística como solista, en 1977 formó parte del grupo Sanampay (formado por argentinos y mexicanos), que significa “Estar presente” en quechua, con el que grabó tres discos. A partir de 1981 comenzó como solista. De Sanampay también salieron artistas como Caíto, Eugenia León y Hebe Rosell. Algunas de las canciones que recuerdo con ellos son “Cautivo de Til Til”, “Jacinto Cenobio”, “Yo te nombro”, y “Cueca larga”. “Alta la noche de Chile resuena un galope de piedra y de paz…”.

Pic Nic

• Jeanette, con sus lindos ojos y su voz tan especial, durante los setentas logró colocar varios éxitos como “Porque te vas” o “Soy rebelde”. Pero antes de ser solista y con solo 16 años de edad debutó de manera profesional con el grupo Pic – Nic, que antes se llamó Brenner´s Folk. Este grupo tuvo varios éxitos, uno de ellos es del año de 19 67 y se llama “Cállate niña”, que fue compuesto por Jeanette a los 14 años de edad. “Cállate niña no llores más, tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará, cállate niña no llores más”.

Los Peg

• José José comenzó su carrera musical, con su verdadero nombre José Sosa, tocando el bajo y cantando Jazz y Bossa Nova con el grupo Los Peg, que eran Enrique Herrera en el piano y Gilberto Sánchez en la batería. Entre 1965 y 1967 grabaron algunos discos sencillos con canciones como “El mundo”, que ya de solista volvió a grabar, “Te deseo amor”, “No me dejes solo” y “Tristeza”. Al poco tiempo logró firmar como solista con una importante compañía discográfica. “Tristeza por favor vete lejos, pues mi alma que llora me está viendo sufrir”.

The First Edition

• Kenny Rogers fue uno de los grandes artistas estadounidenses que grabaron música country, quizás sea el más conocido en todo el mundo por la gran cantidad de éxitos que tuvo en su carrera, sobre todo de finales de los años setentas y en los ochentas. En 1967 y hasta 1976, fue miembro del grupo The First Edition, con el que logró grabar algunos discos y tener éxito a nivel nacional en Estados Unidos, con rolitas como “I found a reason”, “Just dropped in” y “If wishes where horses”. “If wishes were horses then beggars would ride. On clouds of white stallions with bright fiery eyes. Chasing stars into corners of yesterday’s skies. If wishes were horses then beggars would ride”.

“Conocemos el árbol por sus frutos, pero ¿conoces el origen de su semilla?”.

