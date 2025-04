Pecadores: Una intensa historia de vampiros al ritmo de blues

Desde principios del 2023 existe en el cine una tendencia (muy afortunada) de reinventar historias clásicas de cada género, es decir, tomar historias que el cinéfilo ya conoce, pero darles un giro en la narrativa para darles un toque de aire fresco, retomar a los seguidores de un género respectivo y agradar a las nuevas generaciones, en el terreno de la animación es donde más se ha notado esta evolución.

En esta ocasión platicaremos de una película del género de los vampiros, que precisamente logra con éxito tomar una historia clásica y volverla nueva. Un género que hemos visto con romance juvenil (“Crepúsculo”), elegantes vampiros de capa negra y recientemente en versión grotesca con Nosferatu.

“Pecadores” está dirigida por Ryan Coogler, el mismo de “Pantera Negra” y “Creed”, cabe señalar que en esta historia Coogler sale de su zona de confort con buenos resultados.

Protagonizada por Michael B. Jordan es una amalgama muy intensa de acción, suspenso, terror gótico, crítica social y obviamente vampiros.

La película está ambientada a principios del siglo XX en Mississippi, Estados Unidos, cuyo contexto estaba basado en las pandillas y grupos criminales de tráficos de productos ilegales.

En este escenario sombrío, la trama nos cuenta la historia de Elijah, interpretado por Michael B. Jordan, y su hermano gemelo, mejor conocidos como Smoke y Slack regresan de Chicago en 1932, tras haber hecho fortuna trabajando con gánsteres y haber cometido todo tipo de delitos, deciden regresar al lugar donde nacieron para dejar atrás su oscuro pasado.

Su plan es invertir sus ganancias en montar un club nocturno en Clarksdale, Mississippi, una localidad rural en la que la gente corriente pueda disfrutar de música en directo, tomar unos tragos y apostar después de las duras jornadas de extenuante trabajo en los campos de cultivo.

Su presencia no deja a nadie indiferente: se reunirán con familiares como su sobrino, el talentoso músico hijo del predicador; reavivarán la llama de antiguos amores y tendrán que superar un pasado que no deseaban recordar. Pero no solo se enfrentarán al reto de reunir a los músicos y la mano de obra diseminada por la región para llevar a cabo su proyecto.

Los alrededores están infestados de amenazas: desde grupos de supremacistas capaces de lo peor bajo las capuchas del Ku Klux Klan hasta vampiros sedientos de sangre dispuestos a diseminar su peste, liderados por un despiadado hombre de origen irlandés llamado Remmick que sembrará el caos en la noche de inauguración.

La película mezcla de forma genial los géneros de terror gótico, acción sobrenatural, cine de época y thriller psicológico, además de darse tiempo de hacer una dura crítica social (se desarrolla en tiempos donde el racismo era muy común), me atrevo a decir que no solo es una película de terror más: es una propuesta artística con un mensaje poderoso y una ejecución técnica contundente.

Otro dato importante es que la música es la verdadera protagonista de la historia, eso es algo que es imprescindible y abunda en la idea que está en el corazón de la película: la música es arte, abandono y desenfreno, una experiencia trascendental más allá del plano físico por medio de la cual expiar los pecados, ya que según la trama puede salvar o condenar.

Es muy disfrutable que la columna vertebral de la historia sea la banda sonora a cargo del polifacético compositor Ludwig Göransson, un verdadero camaleón de la música, ganador del Oscar por “Oppenheimer”, pero también capaz de ser muy evocador en sus trabajos tan distintos entre sí como “El Mandalorian” o “Tenet”.

Hay una apuesta decidida por un reparto muy variado en el que brillan con luz propia actores secundarios como Wunmi Mosaku, Delroy Lindo y Jack O’Connell y el debutante Miles Caton da el do de pecho con su voz profunda y su talento para tocar la guitarra.

En resumen, la película es buena y logra su cometido; sin embargo, tiene algunos detalles: dura demasiado (se alarga hasta los 137 minutos), definitivamente la historia se pudo haber contado en menos tiempo.

También el plano sonoro, aunque genial, si el cinéfilo no es fan del género musical se le puede hacer cansado debido a su potencia y su caminar en toda la película (aunque a mí me encantó).

Hay momentos en los que el cambio de velocidades entre géneros puede ser algo forzado para ciertos cinéfilos. Al final el balance es positivo y si les gusta el género de vampiros no saldrán defraudados.

Como dato extra se agradece que haya venido el elenco a nuestro país para la alfombra roja, por cierto, todos los actores se portaron muy bien con los fans.

Y aunque no es una película de Marvel, hay una escena después de los créditos principales que es fundamental para comprender la película y darle una dimensión en el tiempo. Está protagonizada por una leyenda viva del blues como es Buddy Guy y le da una nueva lectura a la aventura que se muestra en la trama.

Recomendable para los cinéfilos que gusten del cine de vampiros y la buena música. ¡Nos vemos en el cine!

