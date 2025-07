“Pitufos”: Una aventura pitufifantástica

Regresan a la pantalla grande las criaturitas azules que fueron tendencia en los 80’s, convirtiéndose en un clásico inmediato y ahora forman parte intrínseca de la cultura pop.

Los “Pitufos” tienen su origen una serie de historietas juveniles belgas creadas por Peyo en 1958, que cuenta la historia de un pueblo imaginario de pequeñas criaturas azules que viven en una aldea de hongos en medio de un vasto bosque. Las primeras dieciséis novelas gráficas fueron publicadas por su autor. Desde su muerte, el 24 de diciembre de 1992, su hijo se ha encargado de la edición de nuevos compendios.

Su éxito mundial llegó en los ochenta al adaptarse a una serie animada de TV, que los convirtió en íconos culturales intergeneracionales.

En su momento películas para TV fueron proyectadas en cine, hasta en el 2011 fue su llegada formal a los cines combinando animación 3D con acción viva, logrando un gran éxito, hubo una secuela en el 2013 y una película animada en el 2017. Y después de una pausa, cuando pensamos que ya habíamos visto todo, regresan este año con un gran giro en su historia (con nuevos personajes) que marca una nueva etapa que definitivamente dará para varias secuelas.

Ahora que está de moda el reinicio de diversos universos cinematográficos (como Marvel y DC) los “Pitufos” nos sorprenden con esta evolución donde su universo se actualiza, pero al mismo tiempo mantienen elementos canon, sin perder la magia de la nostalgia. En esta nueva aventura conoceremos varios secretos sobre la historia del origen de los Pitufos y del mismísimo Gargamel, así como datos de la familia de Papá Pitufo y del villano antes mencionado.

Hay mucha información que Papá Pitufo siempre se guardó “por seguridad”, pero es momento que la verdad salga a la luz.

La animación es un tema aparte, la película no se fue por camino fácil (como muchos podrían pensar al ver el tráiler) por el contrario, aunque gran parte es animación 3D (la técnica usual actual) con rasgos en 2D (la técnica de la versión original) de pronto el universo animado se va a la “acción viva” (sí, ya sé que es un recurso que los Pitufos ya habían abordado, pero no de esta manera) y se da el lujo de experimentar con diversos estilos, sin caer en los excesos, por cierto la versión en anime me hizo llorar de la risa.

La película comienza cuando cuatro magos malvados están a punto de juntar los cuatro libros mágicos legendarios y así poder erradicar todo el bien del planeta, cuando uno de los libros llamado Jaunty logra escapar, echando a perder los planes de los villanos.

Ya en una escena más amable vemos la aldea pitufa con los Pitufos cantando y bailando alegremente (como de costumbre) y justo cuando pensamos que veremos una aventura como las anteriores, de pronto vemos nuevos personajes y un desarrollo distinto a lo acostumbrado.

El hilo conductor de esta entrega corre a cargo de un nuevo integrante de la aldea, el cual no encuentra su identidad y lo conoceremos como Pitufo “sin nombre”, quien es gran amigo de Pitufina. Y buscado en lo que él puede ser bueno “aparentemente” descubre que puede hacer magia, al informar esto a Papá Pitufo por accidente logra un hechizo que hace aparecer a la aldea pitufa en el radar del malvado hechicero Razamel, ¡el hermano de Gargamel! ¡Así es!, esta vez el viejo enemigo de los Pitufos no es el villano principal. Razamel secuestra a Papá Pitufo, quien antes de desaparecer les dice a quién buscar para pedir ayuda.

Por lo que Pitufina deberá guiar a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo. Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deben descubrir qué define su destino para salvar el universo.

Dentro de los muchos cambios que hay en esta película mencionaré solo dos para no caer en spoilers: uno, los pitufos principales que ya conocemos salen relativamente poco, lo que le da frescura a la trama, hay suficientes personajes nuevos para mantener una historia sólida.

Y segundo, por primera vez las voces se alejan a los tonos clásicos que fueron emulados en pasadas entregas, es como si los productores quisieran dejar en claro que la dinámica de antaño ya cambió y estos Pitufos son diferentes en contexto, lo cual funciona bastante bien.

Sobre los actores de dan voz a estos pintorescos personajes, ya sea en su versión original o en doblada al español es un agasajo escuchar a tanto talento. En la versión original la voz de Pitufina es de Rihanna, quien por cierto canta algunos temas, pero sin convertir la película en un musical tedioso, hasta en eso hubo equilibrio. John Good es Papá Pitufo y participan actores de la talla de Kurt Russell y Octavia Spencer. En español la dirección corre a cargo de Luis Leonardo Suárez, quien hizo un excelente trabajo, participan actores de gran trayectoria como Héctor Lee Vargas como Gargamel y Razamel, la célebre Cristina Hernández como Mamá Pot, Fernanda Navarro como Pitufina y sorprendentemente la única star talent es la cantante y actriz Ximena Sariñana como Moxie (una pitufina francesa).

La película tiene una trama muy vanguardista (es la primera vez que escucho la palabra “resiliente” en una caricatura) y también un humor muy actual que hace reír tanto a niños como al público adulto. Y aunque no es Marvel, hay dos escenas postcreditos, por lo que vale la pena quedarse hasta el final.

Recomendable para toda la familia y para los cinéfilos que gusten de películas nostálgicas y divertidas. ¡Nos vemos en el cine!

