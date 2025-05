Música para el día de las madres

El 10 de mayo, Día de las Madres en nuestro país desde 1922, año en que por iniciativa del entonces director del periódico Excélsior, Rafael Alducín, se institucionalizó. Se dice que se escogió el mes de mayo por ser el mes consagrado a la Virgen María y el día 10, según algunos investigadores, porque en aquel entonces se pagaba a los trabajadores en las decenas, no en las quincenas. Por tan festivo motivo es que este Cromañón va a las mamaces y algunas canciones dedicadas a ellas.

Día de la madre

• En el disco “Qué te puedo dar”, de 1988, del asturiano Víctor Manuel viene la canción de “La madre”, que nos cuenta una dura y triste historia, basada en la vida real, es la historia de lucha de una madre con un hijo que ha sido atrapado por las drogas y cómo se enfrenta a la adversidad y al dolor. “Qué te puedo dar que no me sufras, qué te puedo dar que no te hundas. Que no vea en tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tu mal. Qué te puedo dar...”.

• “Las manos de mi madre” es la canción dedicada a las mamás que más me gusta, es de Peteco Carbajal en la letra, quien la dedicó a las mujeres de su familia, y de Jacinto Piedra en la música. Nos describe a las manos de una madre como símbolo de amor, trabajo y cuidado. Ha sido grabada por un gran número de artistas, pero sin lugar a dudas una de las mejores versiones es la de Mercedes Sosa. “Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina, entre sus alas heridas de hambre”.

• Para las madres que aprecian la poesía y las canciones bien cantadas les recomiendo de Alberto Cortez, “Mi madre y el aire” de 1993 de su disco de larga duración “Aromas”. Es poco conocida y también aparece en un disco de 2001 llamado “Madres” con canciones para ellas editado en Puerto Rico. “Tiene la edad de lo eterno, desde lo eterno hasta ahora. Haciendo trampas al tiempo, cambia los días por horas”.

Jean Jacques

• Con tan solo 12 años de edad el francés Jean Jacques participó en el festival de Eurovisión de 1969 con la balada “Mama, mama, un bello sueño tuve ayer”, cantada en francés, que debido al éxito que tuvo la grabó también en alemán, italiano y español. Un niño que le canta a su mamá por un sueño que ha tenido en el que se ve grande de edad y va a la guerra. “Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer. Mamá, mamá, un gran soldado yo me ví. Iba en formación con la mochila y mosquetón y sobre el cielo tan azul de la mañana, estaba el Sol como un amigo tras de mí”.

• “Querida vieja” es una canción del cantautor cubano fundador, junto a otros más conocidos, de la nueva trova cubana llamado Lázaro García que, la también cubana, Sara González canta con mucho sentimiento y grabó en su disco en 1978, “Girón, la victoria”. Una letra muy bella llena de poesía para dedicarle a nuestras madres. “Qué palabra decir que no te duela. De cuánto orgullo se me aniega el alma, que he preferido la canción que vuela, desde esta selva a tu querida palma”.

• A quienes les gusta la poesía, la declamación, y hacer de las suyas en todos los eventos sociales de la familia les recomiendo que se aprendan y reciten, acompañados de una guitarra, “Mi madre”, de Tito Fernández, una muy bella y cierta declamación que resume perfectamente lo que es la madre para nosotros los hijo(a)s. No importa que todavía esté viva, igual se va a conmover. “Mi madre, como todas las madres, tenía las manos casi santas, y lucía, en la frente, un beso lindo, el que le dábamos mi hermano y yo cada mañana”.

Eduardo II

• Si son muy vaciladores y bromistas con su jefecita, medio desobligados y desquehacerados, pues nada mejor que le dediquen a su jefecita la canción que el Molacho, personaje del show de Eduardo 2do, le cantó y grabó en 1977, llamada “Mi jechu”, escrita por Toño Zamora. Según él su jechu lo quiere, aunque no dé una. “Ahora amigos le voy a cantar al tesoro más grande del mundo. A quien debo todito en la vida y quiero y a doro con amor profundo. Mi Jechu, mi Jechu, mi Jefecita Chula”.

• “Madre”, de Camilo Sesto es de 1974, de su disco elepé llamado “Camilo”. Un gran homenaje a su mamá que se llamaba Joaquina Cortés Garrigós, con una letra muy sencilla, pero que aplica para casi cualquiera de nuestras mamás. “Ay madre, ay madre, siempre cerca y siempre lejos. Ay madre, ay madre, no te olvido porque te quiero. Te hablo como amigo. Yo no tengo a quién darle el cariño que desde niño, tú me regalaste”.

Charles Aznavour

• Una canción un tanto triste es esta de nombre “La Mamma”, aunque también es conocida como “Adiós a la mamá” del cantautor francés Charles Aznavour de 1962. Es una descripción de los últimos momentos en la vida de una madre, y se destaca en ella la importancia de la figura materna en la cultura italiana. “Ya están aquí, llegaron ya, a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin, llegaron ya, de todas partes del país. Desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá”.

• Una sencilla y alegre canción, pero no por eso menos significativa, es esta llamada “La sonrisa de mamá” que interpretan Palito Ortega y Libertad Lamarque, quien hace de mamá del Palito en la película con el mismo nombre de 1972. “Esa flor que está naciendo, ese Sol que brilla más, todo eso se parecen, se parecen a mi mamá. Ese pájaro que canta, ese río que se va, todo eso se parecen, se parecen a mi mamá”.

• Para aquellos que ya tienen algo de edad, quizás más de sesenta y cinco, y que cada 10 de mayo recuerdan a su respectiva mamá, nada mejor para alimentar esa nostalgia con la canción “Cariño verdad”, escrita por Genaro y Manuel Monreal e interpretada por los Churumbeles de España, en el año de 1954. “En una casita, chiquita y muy blanca,camino del Puerto de Santa María. Habita una vieja, muy buena y muy santa. Muy buena y muy santa”.

FRASE

“Las madres son como pegamento. Incluso cuando no las ves, siguen sosteniendo a la familia”, Susan Gale.

DATO

