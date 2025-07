El cuarteto Sam y Chay fusiona clásicos pop en versión instrumental

Un viaje sonoro que transita de Aaron Copland a Daft Punk, pasando por Pérez Prado y Joe Jonas, es lo que ofrecerá el cuarteto “Sam y Chay” este 13 de julio, a las 12:00 horas, en el Edificio Arroniz, con entrada gratuita para todo público.

Como parte del programa Domingos en el Arroniz, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el concierto fusionará la elegancia de los arreglos orquestales setenteros con el lenguaje del pop instrumental contemporáneo en este espacio.

Fundada en 2021 por los hermanos Chay en el trombón, y Sam Flores en la trompeta, la agrupación completa su sonido con Tadeo en batería y Joel “Mrs Wolf” en el bajo.

Su propuesta, influenciada por íconos como Herb Alpert y Henry Mancini, rescata la elegancia orquestal de la década de 1970 mediante reinterpretaciones de pop instrumental, equilibrando virtuosismo y narrativas emotivas.

Tras ganar notoriedad con sus Live Sessions, de 2022 a 2024, el cuarteto consolida una trayectoria que incluye festivales y foros culturales.

El programa confirmado revela su eclecticismo, desde la grandiosidad de Fanfare for the Common Man, de Aaron Copland, y una vibrante pieza de Bebu Silvetti Medley, hasta guiños al 007 compuesto por Chay Flores.

Destacan fusiones audaces como una pieza de Daft Punk y el contraste entre el clásico mambo Norma la de Guadalajara, de Dámaso Pérez Prado, y el pop moderno de Cake by the Ocean de Joe Jonas.

Cerrarán con energía el himno Rock Around the Clock, tras recorrer boleros, temas de Chuck Mangione y el emblemático Feels So Good.

La Secretaría de Cultura impulsa la apropiación de este recinto —símbolo de la revalorización del patrimonio— como eje de la vida artística en el centro de la ciudad.

Su arquitectura histórica, ahora escenario de iniciativas como Domingos en el Arroniz, dialoga con expresiones actuales.

La presentación no solo exhibe el sonido sofisticado de “Sam y Chay”, sino que subraya el compromiso institucional por democratizar el acceso a experiencias sensoriales de calidad.

El cuarteto invita a redescubrir la música instrumental en un viaje que entrelaza memoria sonora e innovación.

El cuarteto Sam y Chay

PARA SABER

Domingos en el Arroniz

Cuarteto Sam y Chay

Domingo 13 de julio/ 12:00 horas

Edificio Arroniz

Zaragoza 224, Centro, Guadalajara

Entrada libre