Canciones para maestros

Cromañón

Este día 15 de mayo estamos celebrando a los maestros. Este día implantó en el país a iniciativa de Benito Ramírez y Enrique Viesca en 1917, siendo presidente Venustiano Carranza.

La fecha coincide con el día de San Juan Bautista de la Salle, un sacerdote pedagogo que dedicó su vida a la formación de educadores.

Según el INEGI, nuestro país contaba en el Sistema Educativo Nacional en el período 2018–2019 de clases, con 2 millones 100 mil 277 maestros, seguramente ya son un poco más, de los cuales 588.3% pertenecen educación básica, 20% a educación media superior y 19.7% a educación superior.

Va, pues, este gustado Cromañón con dedicatoria a ellos y con canciones sobre maestros o temas escolares.

• Una de las más conocidas canciones de Javier López “Chabelo” en nuestro país es la del “Garabato colorado” que sonaba mucho al finalizar su programa de televisión, que pasaba por las mañanas de domingo. Es una canción de los años ochenta que compuso el argentino Tulio Arnoldo de Rose. Estoy seguro que muchos la cantaron de chamacos. “Mi maestra me dio un beso en la salida, porque hice los palitos parejitos. Y me puso un garabato colorado, que parece que les gusta a mis papitos”.

Parchis

• El grupo español compuesto por dos niños y dos niñas, llamado Parchís, grabó algunas canciones con temática escolar, entre ellas una que es para bailar y que se llama “Twist del colegio”. Es de 1980 y también es el nombre del disco elepé que sacaron en ese año. El twist fue un ritmo muy popular en los años sesenta. “Con el twist de mi colegio. Todos los alumnos de mi curso bailan twist enloquecido, en los ratos del recreo. Hay dos profesores que se apuntan, porque el twist lo han aprendido, en sus tiempos de colegio”.

• Pete Seeger, uno de los grandes músicos y activistas por los derechos humanos que han tenido los Estados Unidos nos grabó en 1964 la canción “What did you learn in school today?” o sea “¿Qué aprendiste en la escuela hoy?”, original de Tom Paxton. Esta canción habla del sistema escolar estadounidense y de cómo desinformaban a los chamacos con una visión de la historia que no es cierta. ¿Seguirá siendo así? “What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody’s free”.

• Otra de las canciones más recordadas en nuestro México con temática escolar es la que Julissa grabó en 1961 con el nombre de “La favorita del profesor”. Una alumna enamorada de su maestro, algo que casi nunca pasa en la vida real, ¿o sí? Es por supuesto, una versión en español de la original en inglés de Joe Lubin, de 1958, que se llama “Teacher´s pet” o lo que es lo mismo “La mascota del maestro” y que cantaba Doris Day. “Quiero ser la favorita de mi profesor.Quisiera ganar un diploma por ser la mejor para él (si ella se aplica puede llegar)”.

CriCri, "Caminito de la escuela"

• De las más recordadas y queridas canciones de Francisco Gavilondo Soler, Cri Cri”, tenemos “Caminito de la escuela”, en la que nos narra a manera de metáfora como es el camino para ir a la escuela de varios animales. Es una canción que busca mostrar a los niños lo importante de ir con muchas ganas y con ilusión a la escuela. “Caminito de la escuela apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro, una goma de borrar”.

Jackson 5

• En 1970, The Jackson Five lanzaron su canción “Abc”, un 24 de febrero como sencillo de su disco homónimo. Alcanzó el número uno en las listas de Bilboard y fue escrita y producida por un equipo de profesionales del espectáculo llamado La Corporación. Esta canción simplemente compara el proceso de aprender a amar a alguien con el aprendizaje del alfabeto en inglés. “You went to school to learn girl, things you never knew before. Like ‘I’ before ‘E’ except after ‘C’ and why 2 plus 2 makes 4, now, now, now”.

• Una canción que Joan Manuel Serrat le compuso a su primer amor o sea su maestra de Kinder llamada de cariño Conchita, claro se la escribió ya pelagartón, y como recuerdo de ese amor, es “Cançó per a la meva mestra” en catalán y en español sería “Canción para mi maestra”. Se incluyó en su disco “Per al meu amc” de 1973. “Temps, fa temps hi havia, vostè, mestra. I el seu món de tinter i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia, de matí, ens deia dempeus entre dues “fotos” i una creu una oració i una cançó, i a la galta un petó”.

Lulu

• Una película que caló hondo en su tiempo entre los jóvenes fue “To sir with love” en inglés, en España se llamó “Rebelión en las aulas” o “Al maestro con cariño” en Latinoamérica. En esta película la canción principal que lleva el nombre de la película es interpretada por la cantante Lulu, quien hacía el papel de Barbara “Babs” Pegg, una alumna que se enamora del profesor. Fue un gran éxito en 1967. “Those schoolgirl days of telling tales and biting nails are gone.But in my mind i know they will still live on and on”.

Crosby, Still, Nash and Young

• Uno de los grandes discos de todos los tiempos es el “Deja vu” de Crosby, Still, Nash and Young de 1970. En este álbum viene una canción que se desprendió como sencillo y que se llama “Teach your children” o lo que es lo mismo “Enseña a tus hijos”. Es creación de Graham Nash y pretende ser un canto a la comprensión entre padres e hijos, al respeto a las diferencias y al aprendizaje intergeneracional. “Teach your children well. Their father’s hell did slowly go by. Feed them on your dreams. The one they pick’s the one you’ll know by”.

• En 1987, Pancho Madrigal sacó su primer disco como solista acompañado del grupo Zazhil al que llamaron “El tigre y el nahual”. En el encontramos la canción “La profesora”, en la que una maestra rural decide sumarse a un grupo rebelde y promete volver cuando cumpla con la causa y pueda enseñar la verdad. “Dicen que de repente, la profesora ha cambiado: Que se ha marchado del pueblo con un grupo levantado. Con una flor en el pelo y un fusil en la mano”.

FRASE

“Enseñar a quien no quiere aprender es como sembrar un campo sin ararlo”. R. Whately

DATO

