Capacita Secretaría de Cultura a autoridades municipales en gestión de proyectos

En un esfuerzo por descentralizar la política cultural y dotar de herramientas de gestión a las regiones, la Secretaría de Cultura del Estado puso en marcha la segunda gira de Reuniones Regionales, un ciclo de capacitación dirigido a autoridades y funcionarios municipales, con el objetivo de profesionalizar la planeación estratégica, la integración de expedientes y la búsqueda de financiamiento para proyectos e infraestructura cultural.

La primera sesión, celebrada en Zapotiltic, congregó a representantes de 24 ayuntamientos de las regiones Sur y Lagunas.

El programa, que consta de seis encuentros entre octubre y noviembre, busca cubrir la totalidad de los 125 municipios de la entidad, fomentando un desarrollo cultural con mayor anclaje territorial.

Julio César Herrera Osuna, Director de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial de la Secretaría, explicó que el objetivo central es emprender una tarea de capacitación y un trabajo de planeación estratégica para la integración de expedientes que participen en las convocatorias vigentes y en la gestión de recursos.

“Esta capacitación es un paso importante para la consolidación de las regiones, porque les permite tener las capacidades y las herramientas para gestionar recursos, para mejorar la situación de la infraestructura cultural, de los programas y de las acciones que tiene cada municipio”, afirmó Herrera Osuna.

A las reuniones acuden presidentes municipales, regidores, presidentes de las Comisiones de Cultura, directores de obra pública, de proyectos y personal técnico dedicado al desarrollo de iniciativas de arquitectura y equipamiento.

De la región Sur, participaron municipios como Gómez Farías, San Gabriel, Tuxpan, Tecalitlán y Zapotlán el Grande. Por la región Lagunas, estuvieron presentes Acatlán de Juárez, Cocula, Tapalpa, Teocuitatlán de Corona y Zacoalco de Torres, entre otros.

La capacitación fue impartida por personal especializado de la propia Secretaría de Cultura, incluyendo a funcionarios de la Dirección de Patrimonio Cultural, quienes abordaron desde la conceptualización de los proyectos hasta los requisitos técnicos necesarios para acceder a fondos.

“Como muchos de los proyectos de arquitectura requieren un proyecto cultural, concatenamos la información para integrarlos de una mejor manera y tener una posibilidad de mayor éxito en la gestión”, detalló Herrera Osuna.

La gira continuará de manera semanal durante los próximos martes.

La programación establecida es la siguiente: el 14 de octubre en Valle de Guadalupe para los Altos Norte y Altos Sur; el 21 de octubre en Jamay para la región Ciénaga y Sureste; el 28 de octubre en Totatiche para la región Norte; y el 4 de noviembre en Tenamaxtlán para la Costa Sur y Sierra de Amula. La sede para la región Costa Sur del 11 de noviembre se encuentra aún en definición.

El Director de Planeación destacó la alta participación y la retroalimentación obtenida en este primer encuentro, donde el intercambio de experiencias y necesidades específicas de cada municipio enriquece el proceso de planeación y fortalece la red de colaboración institucional.