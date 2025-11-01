Los museos de la Ciudad se preparan para celebrar Guadalajara Bien de Noche y Día de Muertos

¡Celebra el Día de Muertos en los Museos de Guadalajara, Bien de noche!

Las celebraciones se llevarán a cabo en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG – Casa de los Perros), Casa Museo López Portillo (CMLP), Museo de la Ciudad (MuCi), Museo Panteón de Belén, Globo Museo de la Niñez y Museo Raúl Anguiano (MURA).

Día de Muertos (CLAUDIA LOPEZ)

Destacados del programa

Recorrido de Altares en el Centro Histórico hasta las 23:00 h del sábado.

Actividades artísticas, charlas, conciertos y talleres en los seis museos de la ciudad.

Celebración diversa e incluyente que une arte, historia y tradición tapatía.

El programa inicia con el Recorrido de Altares en el Centro Histórico, que el sábado se extenderá hasta las 23:00 h con las celebraciones de Guadalajara Bien de Noche. En el Museo de la Ciudad, el altar estará dedicado al artista Francisco Toledo.

La Casa Museo López Portillo será sede del Festival Fóbica de horror y misterio, con una charlas, proyecciones y teatro.

Para los amantes de las artes gráficas, el MUPAG ofrecerá una jornada de grabado con tinta y papel picado. Desde el arte contemporáneo, el MURA presentará una conferencia performática de Gabriel Sánchez-Mejorada titulada “Ya me voy a morir a los desiertos”.

Finalmente, el Globo, Museo de la Niñez, invita a las familias y a sus mascotas a participar caracterizados de catrinas y catrines, además de visitar un altar especial dedicado al Dr. Atl, quien este mes celebra su 150 aniversario.

¡No te pierdas esta celebración que honra nuestras raíces y llena la ciudad de color, música y tradición! Consulta los horarios específicos y planea tu visita.

Información general

Lugar: Museos de Guadalajara

Fechas del programa especial: 30 de octubre y 1 de noviembre

Redes sociales: @culturagdl

Día de Muertos (CLAUDIA LOPEZ)

PROGRAMACIÓN

Sábado 1 de noviembre

11:00 h | MURA: “Ya me voy a morir a los desiertos” – Conferencia performática de Gabriel Sánchez-Mejorada

– Conferencia performática de 12:00 h | Museo Panteón de Belén: Encendido de altar con el coro Inolvidable de Madres Buscadoras de Jalisco

Encendido de altar con el coro de Madres Buscadoras de Jalisco 13:00 h | MUPAG: “Ofrendar con tinta” – Mural de grabado colaborativo

– Mural de grabado colaborativo 14:00 h | Globo Museo de la Niñez: Concurso de disfraces de catrinas

Concurso de disfraces de catrinas 18:00 h | Museo Panteón de Belén: Visita de patinadores y encendido nocturno

Visita de patinadores y encendido nocturno 19:45 h | Museo de la Ciudad: Presentación de la Estudiantina del Ayuntamiento de Guadalajara

Presentación de la 20:30 h | Museo de la Ciudad: Exhibición de Catrinas en Patines

Exhibición de 21:00 h | MUPAG: Grabado participativo en papel picado en homenaje a José Guadalupe Posada

Grabado participativo en papel picado en homenaje a 21:30 h | Vía RecreActiva Nocturna

Día de Muertos (CLAUDIA LOPEZ)

PROGRAMACIÓN EN MUSEO PANTEÓN DE BELÉN

Lugar: Museo Panteón de Belén (Calle Belén 684, El Retiro, 44260 Guadalajara)

Redes sociales: @museopanteondebelen

Maratón de Recorridos

Desde el 29 de octubre hasta 3 de noviembre

Recorridos diurnos

Martes a sábado: 10:00, 11:00, 13:00 y 14:00 h

De 16:00 a 19:00 h: ingreso únicamente al altar

Costos:

Público general: $41.00

Estudiantes, maestros, personas mayores, menores de 12 años y personas con discapacidad: $20.00

Toma de fotografías: $102.00

Recorridos nocturnos

Miércoles a sábado: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 24:00 h

Costos:

Público general: $106.00

Menores de 12 años, personas mayores y con discapacidad: $53.00

Día de Muertos (CLAUDIA LOPEZ)

Día de Muertos, Días de Vida

• 1 de noviembre

12:00 h

Concierto: “Inolvidable”

Coro de Buscadoras en Jalisco

Entrada libre. Cupo limitado

18:00 h | Capilla de Santa Paula

Taller: “Escucha pareidólica – Voces del más allá”

Por Máquina Simple

Inspirado en los experimentos de Konstantīns Raudive (EVP)

Cupo limitado

Registro previo en redes del Museo Panteón de Belén

• 2 de noviembre

12:00 h

“Gatitos de panteón: sobre los vigilantes de las almas”

Actividad infantil del equipo del Museo Panteón de Belén

Cupo: 20 niñes con acompañante

Registro previo en redes del Museo Panteón de Belén

18:00 h

Proyección: “Valentina o la serenidad”

Dir. Ángeles Cruz

Muestra MI CINE – Cine por la identidad

Entrada libre. Cupo limitado

• 3 de noviembre | 12:00 h

Charla: “Rigor Mortis y el Más Allá: una mirada científica a las creencias populares”

Imparte: M. en C. Hugo Francisco Saucedo Azpeitia

Universidad de Guadalajara

Entrada libre. Cupo limitado

• 4 de noviembre

18:00 h

Taller: “Los tiempos orgánicos de la materia”

Biocerámicas con Marcela Roldán

Exploración artística y ecológica de la biocerámica como ofrenda

Cupo limitado

19:30 h

Apagado de altar: Apapacho común de Día de Muertos

Entrada libre. Cupo limitado

• 5 de noviembre | 18:00 h

“Epitafios para dejar la casa”

Con Ana Gabriela Vázquez de la Torre y Mary Cruz Salazar

Reflexión poética sobre el tránsito entre la vida y la muerte

Elaboración de un fanzine colectivo como cementerio simbólico

Cupo limitado