Los museos de la Ciudad se preparan para celebrar Guadalajara Bien de Noche y Día de Muertos

¡Celebra el Día de Muertos en los Museos de Guadalajara, Bien de noche!
Las celebraciones se llevarán a cabo en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG – Casa de los Perros), Casa Museo López Portillo (CMLP), Museo de la Ciudad (MuCi), Museo Panteón de Belén, Globo Museo de la Niñez y Museo Raúl Anguiano (MURA).
Destacados del programa
- Recorrido de Altares en el Centro Histórico hasta las 23:00 h del sábado.
- Actividades artísticas, charlas, conciertos y talleres en los seis museos de la ciudad.
- Celebración diversa e incluyente que une arte, historia y tradición tapatía.
El programa inicia con el Recorrido de Altares en el Centro Histórico, que el sábado se extenderá hasta las 23:00 h con las celebraciones de Guadalajara Bien de Noche. En el Museo de la Ciudad, el altar estará dedicado al artista Francisco Toledo.
La Casa Museo López Portillo será sede del Festival Fóbica de horror y misterio, con una charlas, proyecciones y teatro.
Para los amantes de las artes gráficas, el MUPAG ofrecerá una jornada de grabado con tinta y papel picado. Desde el arte contemporáneo, el MURA presentará una conferencia performática de Gabriel Sánchez-Mejorada titulada “Ya me voy a morir a los desiertos”.
Finalmente, el Globo, Museo de la Niñez, invita a las familias y a sus mascotas a participar caracterizados de catrinas y catrines, además de visitar un altar especial dedicado al Dr. Atl, quien este mes celebra su 150 aniversario.
¡No te pierdas esta celebración que honra nuestras raíces y llena la ciudad de color, música y tradición! Consulta los horarios específicos y planea tu visita.
Información general
Lugar: Museos de Guadalajara
Fechas del programa especial: 30 de octubre y 1 de noviembre
Redes sociales: @culturagdl
PROGRAMACIÓN
Sábado 1 de noviembre
- 11:00 h | MURA: “Ya me voy a morir a los desiertos” – Conferencia performática de Gabriel Sánchez-Mejorada
- 12:00 h | Museo Panteón de Belén: Encendido de altar con el coro Inolvidable de Madres Buscadoras de Jalisco
- 13:00 h | MUPAG: “Ofrendar con tinta” – Mural de grabado colaborativo
- 14:00 h | Globo Museo de la Niñez: Concurso de disfraces de catrinas
- 18:00 h | Museo Panteón de Belén: Visita de patinadores y encendido nocturno
- 19:45 h | Museo de la Ciudad: Presentación de la Estudiantina del Ayuntamiento de Guadalajara
- 20:30 h | Museo de la Ciudad: Exhibición de Catrinas en Patines
- 21:00 h | MUPAG: Grabado participativo en papel picado en homenaje a José Guadalupe Posada
- 21:30 h | Vía RecreActiva Nocturna
PROGRAMACIÓN EN MUSEO PANTEÓN DE BELÉN
Lugar: Museo Panteón de Belén (Calle Belén 684, El Retiro, 44260 Guadalajara)
Redes sociales: @museopanteondebelen
Maratón de Recorridos
Desde el 29 de octubre hasta 3 de noviembre
Recorridos diurnos
- Martes a sábado: 10:00, 11:00, 13:00 y 14:00 h
- De 16:00 a 19:00 h: ingreso únicamente al altar
Costos:
- Público general: $41.00
- Estudiantes, maestros, personas mayores, menores de 12 años y personas con discapacidad: $20.00
- Toma de fotografías: $102.00
Recorridos nocturnos
- Miércoles a sábado: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 24:00 h
Costos:
- Público general: $106.00
- Menores de 12 años, personas mayores y con discapacidad: $53.00
Día de Muertos, Días de Vida
• 1 de noviembre
12:00 h
Concierto: “Inolvidable”
Coro de Buscadoras en Jalisco
Entrada libre. Cupo limitado
18:00 h | Capilla de Santa Paula
Taller: “Escucha pareidólica – Voces del más allá”
Por Máquina Simple
Inspirado en los experimentos de Konstantīns Raudive (EVP)
Cupo limitado
Registro previo en redes del Museo Panteón de Belén
• 2 de noviembre
12:00 h
“Gatitos de panteón: sobre los vigilantes de las almas”
Actividad infantil del equipo del Museo Panteón de Belén
Cupo: 20 niñes con acompañante
Registro previo en redes del Museo Panteón de Belén
18:00 h
Proyección: “Valentina o la serenidad”
Dir. Ángeles Cruz
Muestra MI CINE – Cine por la identidad
Entrada libre. Cupo limitado
• 3 de noviembre | 12:00 h
Charla: “Rigor Mortis y el Más Allá: una mirada científica a las creencias populares”
Imparte: M. en C. Hugo Francisco Saucedo Azpeitia
Universidad de Guadalajara
Entrada libre. Cupo limitado
• 4 de noviembre
18:00 h
Taller: “Los tiempos orgánicos de la materia”
Biocerámicas con Marcela Roldán
Exploración artística y ecológica de la biocerámica como ofrenda
Cupo limitado
19:30 h
Apagado de altar: Apapacho común de Día de Muertos
Entrada libre. Cupo limitado
• 5 de noviembre | 18:00 h
“Epitafios para dejar la casa”
Con Ana Gabriela Vázquez de la Torre y Mary Cruz Salazar
Reflexión poética sobre el tránsito entre la vida y la muerte
Elaboración de un fanzine colectivo como cementerio simbólico
Cupo limitado