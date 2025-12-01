Cronomicón

Una programación que seguirá activa durante los próximos días en su stand renovado

Agenda de actividades de la Secretaría de Cultura Jalisco en la FIL

Por Francisco Armenta

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) arrancó la FIL con un stand más grande y con una programación que reúne más de 90 actividades relacionadas con la lectura, la edición independiente, la narrativa local y las obras surgidas de convocatorias estatales como La Maleta de Hemingway y Proyecta.

Desde este espacio, que funciona como punto de encuentro para autores, editoriales y proyectos literarios, la dependencia apuesta por visibilizar a quienes impulsan el ecosistema del libro en Jalisco. Además de sus propios títulos, el stand recibe a editoriales invitadas y sirve como foro para presentaciones, charlas y novedades editoriales del estado.

Tras las actividades realizadas durante el fin de semana, la SC continúa hoy con la fase final de su programa, que se extenderá hasta el domingo 7.

Stand de la Secretaría de Cultura Jalisco en la FIL

PROGRAMACIÓN

Lunes 1 de diciembre

  • 17:00 hFeminismo en las Letras
  • 18:00 h – Libros ganadores del Premio Dolores Castro 2025
  • 19:00 h – Conversatorio y lectura con Julio María y Adán Brand
  • 20:00 hLos experimentos del Dr. Patrick Harris, de Raúl J. Robles

Martes 2 de diciembre

  • 16:00 h – Charla Contar Iberoamérica
  • 17:00 hRecetas para amarse, Editorial Luz Vesania
  • 18:00 hDe viudez y otros latidos / Hoja en blanco / Minucias
  • 19:00 hCatálogo de objetos sonoros de barro, de Ángel Santos
  • 20:00 hLeyendas del Panteón de Belén, de Israel Mercado

Miércoles 3 de diciembre

  • 16:00 hMosaico literario del sur de Jalisco
  • 17:00 h666 Historias de la Bestia
  • 18:00 hLos Colibríes de los bosques de Sierra Mazati
  • 19:00 hHombres que huelen a flores, de Eduardo J. González
  • 20:00 hTras la caza del Rey, de Gabriel Padilla

Jueves 4 de diciembre

  • 10:00 hUn gran pez pidió salir de mi garganta, de Cristina Márquez
  • 11:00 hCuando el río llora
  • 12:00 hLa laguna habla
  • 13:00 h – Bibliografía completa de Danilo Pérez Romero
  • 14:00 h – Autores de Islas Canarias
  • 16:00 hMéxico-Tenochtitlan, de Agustín Anaya
  • 17:00 h – Novedades de Taller Editorial Casa del Mago
  • 18:00 hNada qué salvar, de Juan Fernando Covarrubias
  • 19:00 hPara Chilpayates curiosos
  • 20:00 hPalabras hechas imágenes

Viernes 5 de diciembre

  • 11:00 hEl juego de las cartas
  • 12:00 h – Autores de Islas Canarias
  • 14:00 hCachi Funchona, editorial Edhalca
  • 15:00 hLos secretos de las plantas y Del campo a la mesa
  • 16:00 hNada más por hacer y Río de lirios
  • 17:00 hIf, de Fernando de León
  • 18:00 hLos jardines ajenos, de Baudelio Lara
  • 19:00 h – Revista Soflama y cómic Gente de a pie
  • 20:00 hArquitectas del miedo y la desesperanza. Fóbica

Sábado 6 de diciembre

  • 12:00 h – Plaquettes del Taller Rumores del Lago
  • 16:00 hLibro de criterios, del Dr. Refugio Castellanos
  • 17:00 hBajo tierra, de MarLefranco
  • 18:00 hZapatitos rotos, de Carmen Garí

Domingo 7 de diciembre

  • 17:00 hProsario Juan Rulfo: Cuatro Entrevistas. Gobierno de San Gabriel, Jalisco

Lo más relevante en México