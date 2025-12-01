Agenda de actividades de la Secretaría de Cultura Jalisco en la FIL

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) arrancó la FIL con un stand más grande y con una programación que reúne más de 90 actividades relacionadas con la lectura, la edición independiente, la narrativa local y las obras surgidas de convocatorias estatales como La Maleta de Hemingway y Proyecta.

Desde este espacio, que funciona como punto de encuentro para autores, editoriales y proyectos literarios, la dependencia apuesta por visibilizar a quienes impulsan el ecosistema del libro en Jalisco. Además de sus propios títulos, el stand recibe a editoriales invitadas y sirve como foro para presentaciones, charlas y novedades editoriales del estado.

Tras las actividades realizadas durante el fin de semana, la SC continúa hoy con la fase final de su programa, que se extenderá hasta el domingo 7.

Stand de la Secretaría de Cultura Jalisco en la FIL

PROGRAMACIÓN

Lunes 1 de diciembre

17:00 h – Feminismo en las Letras

– 18:00 h – Libros ganadores del Premio Dolores Castro 2025

– Libros ganadores del 19:00 h – Conversatorio y lectura con Julio María y Adán Brand

– Conversatorio y lectura con Julio María y Adán Brand 20:00 h – Los experimentos del Dr. Patrick Harris, de Raúl J. Robles

Martes 2 de diciembre

16:00 h – Charla Contar Iberoamérica

– Charla 17:00 h – Recetas para amarse , Editorial Luz Vesania

– , Editorial Luz Vesania 18:00 h – De viudez y otros latidos / Hoja en blanco / Minucias

– / 19:00 h – Catálogo de objetos sonoros de barro , de Ángel Santos

– , de Ángel Santos 20:00 h – Leyendas del Panteón de Belén, de Israel Mercado

Miércoles 3 de diciembre

16:00 h – Mosaico literario del sur de Jalisco

– 17:00 h – 666 Historias de la Bestia

– 18:00 h – Los Colibríes de los bosques de Sierra Mazati

– 19:00 h – Hombres que huelen a flores , de Eduardo J. González

– , de Eduardo J. González 20:00 h – Tras la caza del Rey, de Gabriel Padilla

Jueves 4 de diciembre

10:00 h – Un gran pez pidió salir de mi garganta , de Cristina Márquez

– , de Cristina Márquez 11:00 h – Cuando el río llora

– 12:00 h – La laguna habla

– 13:00 h – Bibliografía completa de Danilo Pérez Romero

– Bibliografía completa de Danilo Pérez Romero 14:00 h – Autores de Islas Canarias

– Autores de Islas Canarias 16:00 h – México-Tenochtitlan , de Agustín Anaya

– , de Agustín Anaya 17:00 h – Novedades de Taller Editorial Casa del Mago

– Novedades de Taller Editorial Casa del Mago 18:00 h – Nada qué salvar , de Juan Fernando Covarrubias

– , de Juan Fernando Covarrubias 19:00 h – Para Chilpayates curiosos

– 20:00 h – Palabras hechas imágenes

Viernes 5 de diciembre

11:00 h – El juego de las cartas

– 12:00 h – Autores de Islas Canarias

– Autores de Islas Canarias 14:00 h – Cachi Funchona , editorial Edhalca

– , editorial Edhalca 15:00 h – Los secretos de las plantas y Del campo a la mesa

– y 16:00 h – Nada más por hacer y Río de lirios

– y 17:00 h – If , de Fernando de León

– , de Fernando de León 18:00 h – Los jardines ajenos , de Baudelio Lara

– , de Baudelio Lara 19:00 h – Revista Soflama y cómic Gente de a pie

– Revista y cómic 20:00 h – Arquitectas del miedo y la desesperanza. Fóbica

Sábado 6 de diciembre

12:00 h – Plaquettes del Taller Rumores del Lago

– Plaquettes del 16:00 h – Libro de criterios , del Dr. Refugio Castellanos

– , del Dr. Refugio Castellanos 17:00 h – Bajo tierra , de MarLefranco

– , de MarLefranco 18:00 h – Zapatitos rotos, de Carmen Garí

Domingo 7 de diciembre