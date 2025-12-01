Agenda de actividades de la Secretaría de Cultura Jalisco en la FIL

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) arrancó la FIL con un stand más grande y con una programación que reúne más de 90 actividades relacionadas con la lectura, la edición independiente, la narrativa local y las obras surgidas de convocatorias estatales como La Maleta de Hemingway y Proyecta.
Desde este espacio, que funciona como punto de encuentro para autores, editoriales y proyectos literarios, la dependencia apuesta por visibilizar a quienes impulsan el ecosistema del libro en Jalisco. Además de sus propios títulos, el stand recibe a editoriales invitadas y sirve como foro para presentaciones, charlas y novedades editoriales del estado.
Tras las actividades realizadas durante el fin de semana, la SC continúa hoy con la fase final de su programa, que se extenderá hasta el domingo 7.
PROGRAMACIÓN
Lunes 1 de diciembre
- 17:00 h – Feminismo en las Letras
- 18:00 h – Libros ganadores del Premio Dolores Castro 2025
- 19:00 h – Conversatorio y lectura con Julio María y Adán Brand
- 20:00 h – Los experimentos del Dr. Patrick Harris, de Raúl J. Robles
Martes 2 de diciembre
- 16:00 h – Charla Contar Iberoamérica
- 17:00 h – Recetas para amarse, Editorial Luz Vesania
- 18:00 h – De viudez y otros latidos / Hoja en blanco / Minucias
- 19:00 h – Catálogo de objetos sonoros de barro, de Ángel Santos
- 20:00 h – Leyendas del Panteón de Belén, de Israel Mercado
Miércoles 3 de diciembre
- 16:00 h – Mosaico literario del sur de Jalisco
- 17:00 h – 666 Historias de la Bestia
- 18:00 h – Los Colibríes de los bosques de Sierra Mazati
- 19:00 h – Hombres que huelen a flores, de Eduardo J. González
- 20:00 h – Tras la caza del Rey, de Gabriel Padilla
Jueves 4 de diciembre
- 10:00 h – Un gran pez pidió salir de mi garganta, de Cristina Márquez
- 11:00 h – Cuando el río llora
- 12:00 h – La laguna habla
- 13:00 h – Bibliografía completa de Danilo Pérez Romero
- 14:00 h – Autores de Islas Canarias
- 16:00 h – México-Tenochtitlan, de Agustín Anaya
- 17:00 h – Novedades de Taller Editorial Casa del Mago
- 18:00 h – Nada qué salvar, de Juan Fernando Covarrubias
- 19:00 h – Para Chilpayates curiosos
- 20:00 h – Palabras hechas imágenes
Viernes 5 de diciembre
- 11:00 h – El juego de las cartas
- 12:00 h – Autores de Islas Canarias
- 14:00 h – Cachi Funchona, editorial Edhalca
- 15:00 h – Los secretos de las plantas y Del campo a la mesa
- 16:00 h – Nada más por hacer y Río de lirios
- 17:00 h – If, de Fernando de León
- 18:00 h – Los jardines ajenos, de Baudelio Lara
- 19:00 h – Revista Soflama y cómic Gente de a pie
- 20:00 h – Arquitectas del miedo y la desesperanza. Fóbica
Sábado 6 de diciembre
- 12:00 h – Plaquettes del Taller Rumores del Lago
- 16:00 h – Libro de criterios, del Dr. Refugio Castellanos
- 17:00 h – Bajo tierra, de MarLefranco
- 18:00 h – Zapatitos rotos, de Carmen Garí
Domingo 7 de diciembre
- 17:00 h – Prosario Juan Rulfo: Cuatro Entrevistas. Gobierno de San Gabriel, Jalisco