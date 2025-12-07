Rectora General de la UdeG presenta “14 pétalos de la Rosa”, libro testimonial de Enrique Michel

La Rectora General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), maestra Karla Planter Pérez, presentó “14 pétalos de la Rosa”, el tercer libro del empresario Enrique Michel Velasco, director de Dulces de La Rosa. El volumen ofrece un testimonio personal y familiar que revela el origen y la evolución de la compañía tapatía que ha obtenido dos récords Guinness.

Presentación del libro “14 pétalos de la Rosa”, de Enrique Michel Velasco (Fer DuMort)

Planter Pérez destacó que el texto no debe leerse como un manual corporativo, sino como una memoria profunda que conecta generaciones. “Es, ante todo, un testimonio existencial, un relato de éxito familiar, una narración personal que casi entra al terreno de lo íntimo”, afirmó, subrayando que la trayectoria de Michel es una referencia de disciplina y estrategia para las juventudes.

La presentación coincidió con el octavo día de la FIL Guadalajara, en el que Barcelona —ciudad invitada— entregó rosas a los asistentes. La Rectora aprovechó la analogía con el título de la obra para destacar el simbolismo del encuentro: “En la FIL de Guadalajara nos entregaron una rosa… ante estas coincidencias con lo dulce, lo que nos dice es que saliendo de aquí tenemos que ir por más rosas”.

Enrique Michel relató que el libro recupera los momentos más difíciles que vivió su familia al consolidar la empresa, desde las primeras goteras que amenazaban la mercancía hasta los desafíos que forjaron su carácter. “Este libro me significó pensar mucho en los momentos más duros que atravesaron mi papá y mi mamá”, expresó, y resaltó que la disciplina ha sido clave para superar errores: “Ya no son derrotas, sino metas que debemos superar”.

Durante la presentación, el Presidente de la University of Guadalajara Foundation USA, maestro Luis Gustavo Padilla Montes, reconoció a Michel como una de las figuras más queridas de la industria local. Compartió una frase del propio autor que, dijo, resume su visión empresarial: “Cuando haces las cosas con corazón, la gente no te debe nada, pero la vida te devuelve mucho”.

El evento reunió a empresarios, amigos y familiares del director de Dulces de La Rosa. “14 pétalos de la Rosa”, publicado por Trauco Editorial, estará disponible en las librerías Gonvill y Gandhi.