Debuta la Banda Sinfónica Estatal ECOS en Tala

. BASEE dirigida por Yalissa Cruz, compartió con los asistentes temas como Campana sobre campana.

La Banda Sinfónica Estatal ECOS (BASEE), integrada por 60 niñas, niños y jóvenes provenientes de 11 municipios de Jalisco, debutó con un concierto navideño en la Parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Tala, logrando un lleno total y gran entusiasmo entre el público asistente.

Un proyecto formativo y comunitario

El recital marcó el inicio de esta nueva agrupación del programa ECOS Música para la Paz, que busca fortalecer el aprendizaje musical y el compromiso comunitario. Durante la presentación, el Secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que los resultados del programa en 2025 demuestran que la música puede transformar comunidades y abrir nuevas oportunidades para la niñez y juventud.

Repertorio navideño

Bajo la dirección de Yalissa Cruz, la BASEE interpretó piezas como Campana sobre campana, Arre borreguito y A Cartoon Christmas, además de un popurrí navideño que emocionó a las familias presentes. El concierto contó también con la participación del Coro ECOS, conformado por 96 niñas, niños y jóvenes dirigidos por Daniel Chávez Domínguez, quienes ofrecieron temas como Caminito de Belén, Vamos Pastores, Vamos, Noche de Paz y Christmas Lullaby.

El momento culminante llegó cuando la Banda Sinfónica y el Coro se unieron en el escenario para interpretar Cántico de Noel y Festival First Nowell, lo que provocó una ovación del público, integrado por familiares de los músicos y habitantes de Tala. La parroquia se llenó por completo y el concierto fue transmitido en una pantalla instalada afuera del templo, permitiendo que más personas disfrutaran del evento.

Significado de la BASEE

La creación de la Banda Sinfónica Estatal ECOS simboliza el diálogo entre territorios, procesos comunitarios y trayectorias musicales diversas. Su propósito es ampliar las rutas formativas más allá del aula, brindando oportunidades de crecimiento artístico de alto nivel para niñas y niños de Jalisco, y consolidando al programa ECOS como un referente de inclusión y desarrollo cultural en la entidad.