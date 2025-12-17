Jalisco, referente nacional en políticas culturales

. Se destacó la posibilidad de que Jalisco participe con sus artistas en el Festival Internacional Cervantino 2026,

Jalisco se consolidó como uno de los principales referentes culturales del país tras la visita de Marina Núñez Bespalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de México, quien junto con Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, encabezó una jornada de trabajo para fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado en materia cultural y artística.

Educación artística y patrimonio

Durante los encuentros, Núñez Bespalova destacó el desarrollo sostenido de Jalisco en políticas culturales, con énfasis en la educación artística y los avances en capacitación y formación formal en diversas disciplinas. En el diálogo se abordaron temas estratégicos como la economía creativa y el cuidado del patrimonio, especialmente el patrimonio cultural inmaterial, considerado prioritario para la Federación.

En este marco, se reconoció que Jalisco fue designado como coordinador de la mesa nacional de educación artística, debido a que en la entidad ya se implementan proyectos que la Federación busca replicar a nivel nacional.

Agenda cultural

Como parte de la visita, la Subsecretaria recorrió el Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque, donde se avanzó en la planeación de un proyecto acordado en la Reunión Nacional de Cultura, enfocado en la difusión del arte popular mexicano, particularmente el arte textil tradicional. También se revisaron distintos espacios culturales de la entidad con miras a fortalecer acciones conjuntas.

De cara al Mundial 2026, Núñez Bespalova señaló que este evento representa una oportunidad para potenciar la proyección cultural de las sedes y del país en general. Se contempla la realización de un encuentro original y una política federal orientada a la defensa de los derechos colectivos, así como a la difusión del arte textil y otras ramas artesanales tradicionales en las sedes mundialistas.

Proyección nacional

Se informó que ya existen acuerdos firmados entre la Federación y las entidades federativas que contemplan la circulación de obra y la creación de circuitos artísticos y escénicos. Asimismo, se destacó la posibilidad de que Jalisco participe con sus artistas en el Festival Internacional Cervantino 2026, dentro de un nuevo esquema en el que todos los estados serán invitados y tendrán acceso a espacios museísticos y teatrales de la Federación.

La Subsecretaria expresó que trabajar con Jalisco ha sido un placer, al considerar que sus políticas culturales consolidadas pueden servir como modelo para otros estados, además de perfilarse como una cabeza de región clave para los circuitos culturales programados a nivel nacional.