Copa Jalisco 2026 llevará el espíritu del Mundial a las comunidades de todo el estado

A unos meses de que Jalisco sea escenario de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno del Estado anunció la realización de la Copa Jalisco 2026, un torneo que trasladará el espíritu del Mundial a las comunidades de las 12 regiones de la entidad, llevando el fútbol organizado a plazas públicas y unidades deportivas, con un claro enfoque social, comunitario e incluyente.

Copa Jalisco 2026

En su séptima edición, la Copa Jalisco se consolida como un proyecto deportivo con identidad y sentido comunitario, que acerca el deporte a niñas, niños, jóvenes y adultos de todo el estado, además de contribuir al desarrollo integral de las personas y al fortalecimiento del tejido social. La convocatoria inició el 22 de diciembre de 2025 y cerrará el próximo 6 de febrero de 2026, con un proceso de inscripción completamente digital para los equipos participantes.

Durante la presentación oficial, realizada en el Teatro Degollado y la Plaza Liberación, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó el valor social de impulsar el deporte amateur en el marco de la máxima fiesta futbolística. “Imagínense nada más la fiesta, es una fiesta del fútbol durante todo el año, pero a las niñas y niños, al deporte amateur, era importantísimo que fueran partícipes de ello”, señaló. Añadió que esta iniciativa permitirá que las personas conozcan, a través del deporte, la cultura, tradiciones y regiones del estado.

El mandatario subrayó que la Copa Jalisco acercará el Mundial 2026 a la ciudadanía, al tiempo que impulsa la activación deportiva, la participación comunitaria y el fortalecimiento de los gobiernos municipales. “El deporte amateur puede estar en todo el estado… esto es lo que le tenemos que dar a las niñas y niños, deporte, ilusiones, cumplir sus sueños”, expresó. Asimismo, informó que se trabaja para que las y los ganadores del torneo asistan a partidos mundialistas en el Estadio Guadalajara.

Por su parte, Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, indicó que la Copa Jalisco 2026 se fortalecerá en todos sus ámbitos y confirmó la realización, por segundo año consecutivo, de la Copa Jalisco Infantil. “El deporte, en la niñez, son puras cosas positivas (…) El deporte significa valores como la disciplina, como el trabajo en equipo, como el trabajo duro, como la tolerancia a la frustración, y todo eso lo aprenden a través del deporte en la Copa Jalisco Infantil”, subrayó. También reconoció la brecha de participación entre hombres y mujeres, por lo que llamó a impulsar más equipos femeniles como una herramienta de empoderamiento.

Este año, el torneo contará con una identidad mundialista, con un formato de competencia alineado al del Mundial, uniformes conmemorativos inspirados en los países participantes y el uso de herramientas tecnológicas como registros digitales y códigos QR. Con la expectativa de reunir a equipos de los 125 municipios, en ramas varonil y femenil, la Copa Jalisco 2026 se posiciona como un movimiento estatal que conecta deporte, identidad y comunidad, fortaleciendo el orgullo jalisciense rumbo al Mundial.