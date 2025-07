Igualdad Animal: Protestan en Tijuana para pedir el cese al maltrato animal

Activistas de la organización internacional Igualdad Animal se manifestaron afuera de las instalaciones de la fábrica de la empresa Pagasa para pedir que acabe con el maltrato animal que supone su cadena de suministro de huevo.

Así, la organización muestra también el apoyo que han ido consiguiendo a nivel nacional con la campaña que emprendieron a mediados del año pasado para acabar con las jaulas de batería en México, España, Brasil, India e Italia.

A nivel mundial, las aves y los peces son los animales más invisibilizados, sin embargo, algunos países ya han dado importantes pasos para ayudar a las aves consideradas de consumo, tales como el pato, la oca, el pavo, los pollos y las gallinas utilizadas en la industria del huevo.

Sin embargo, destaca que México, es probablemente el país más rezagado, muy cerca de India, en lo que a protección animal para las gallinas refiere, lo cual hace más importante y complicada la labor que realizan activistas y voluntarios de la organización.

Dentro de la industria y el sector empresarial no es muy diferente, pocas empresas mexicanas cuentan con políticas de sustentabilidad que integren a los animales, especialmente a los considerados de granja. Es ahí donde la importancia del conocimiento que le ha sido negado al consumidor.

Igualdad Animal se refiere constantemente a la necesidad de informar sobre las prácticas que violentan a los animales detrás de cada consumo y el derecho del consumidor a saberlo. Incluso, recientes investigaciones han mostrado que cuando el consumidor se encuentra informado y los productos señalan de forma clara y sencilla su procedencia, sus decisiones referente a su compra y elección de productos cambia, incluso cuando el costo se incremente ligeramente.

Sin embargo, algunas empresas se niegan a escuchar a los mexicanos y demuestran el poco interés que tienen en la opinión del cliente y sus exigencias, lo que es un factor de competitividad en otros países.

“Nos parece imposible que una empresa como Pagasa haga oídos sordos a las peticiones de sus consumidores para eliminar de sus línea de suministro el huevo que proviene de gallinas sufriendo en miserables jaulas”, dijo Marbella Fernández, coordinadora de campañas corporativas de la conocida asociación.

Es por ello que con carteles que muestran imágenes de gallinas en terribles condiciones, voluntarios de la organización se presentaron frente a las instalaciones de la principal fábrica de Pagasa y exigieron que deje de financiar la crueldad que suponen las jaulas en la industria del huevo para millones de gallinas.

“Al principio pensábamos que los directivos de Pagasa no sabían lo que hay detrás de cada huevo proveniente de jaulas de batería, así que acudimos a ellos y les mostramos cómo las gallinas viven, cómo son incapaces de siquiera extender las alas, que padecen una muerte agónica al morir por osteoporosis e infecciones respiratorias. Pero no fue suficiente. No resulta importante para Pagasa la crueldad animal.” aseguró la coordinadora.

Esta no es la primera acción que realiza para que la empresa mexicana de pastas que también produce y exporta al país vecino Estados Unidos. La organización declara haber intentado por todos los medios que Pagasa escuche y actúe acorde a los valores que dice tener.

“Pagasa incluso ha dejado de lado que el estado de California en Estados Unidos tiene ya prohibida la práctica de las jaulas de batería y que es ahí donde su producto tiene como primer punto de exportación. Retardar lo inevitable es aún peor, pues existe dolo en la negativa”, señaló Fernández.

Los activistas presentes en la protesta permanecieron poco más de una hora y aseguraron que Igualdad Animal no descansará hasta acabar con las jaulas.

lg

