Con mensaje de unidad, Alfaro y Villanueva inauguran espacios en el HCG

Con mensaje de unidad y de que en Jalisco los problemas se superan con diálogo y respeto, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Ricardo Villanueva Lomelí inauguraron juntos los nuevos espacios que se rehabilitaron y renovaron en el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) Fray Antonio Alcalde.



Este es el primer evento público en el que coinciden ambos personajes luego del conflicto que se vivió por el presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales, sin embargo, tanto Enrique Alfaro como Ricardo Villanueva coincidieron en que la unidad y trabajo conjunto es el mejor camino para reiniciar la relación entre ambas instituciones, además, de que es la mejor manera de honrar la memoria de Fray Antonio Alcalde.



“Me da mucho gusto poder estar reunido una vez más, en este evento, con el rector de la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto que, todos sabemos que se vivieron tiempos difíciles, se vivieron momentos complicados en la relación institucional, pero, también, creo que esta es una buena oportunidad para dejar claro el mensaje de que hay un avance muy importante en el restablecimiento de la relación por el bien de Jalisco, de la UdeG, por el bien de los HCG, por el bien de todos”, dijo Enrique Alfaro.



“Quiero felicitar al Gobernador por esta gran inversión, hemos tenido momentos muy importantes en materia de salud, donde la UdeG, el HCG y tu gobierno, han hecho cosas maravillosas, Jalisco fue un ejemplo de cómo enfrentar la pandemia, fue un ejemplo de cómo debemos de estar unidos, estoy seguro de que Fray Antonio Alcalde nos quiere ver así: juntos, unidos, trabajando. De mi parte, cuenten con nosotros, cuenten con la UdeG”, respalda Ricardo Villanueva.



Sobre la inversión que se ha hecho en Jalisco en los HCG, detalla Enrique Alfaro que son más de dos mil 400 mdp.



“La sala de especialidad materno infantil costó 600 mdp; el área para niñas y niños quemados, que estará terminada este año, será una inversión de 167 mdp; los 365 que llevamos en el HCG Fray Antonio Alcalde; para niñas y niños con cáncer va a rebasar los 160 mdp; es una inversión importantísima, además, se dio en un escenario muy duro, me faltó los mil 200 mdp que va a costar el HCG de Oriente, en Tonalá, que estará terminado y funcionando el año próximo”, informa el gobernador.



Nuevos espacios en el HCG



La inversión que se hizo en el HCG supera los 450 millones de pesos, 400 de ellos se destinaron en comprar nuevos equipos, mientras que los 50 mdp restantes fueron para construir y reconstruir galerones y quirófanos, explica el presidente del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara Jaime Andrade Villanueva.



Adicionalmente, explica Jaime Andrade que se requiere la contratación de nuevo personal para que trabaje en estos espacios, esto implica una inversión anual de 64 mdp. Las obras que se inauguraron son: la quinta y sexta sala, renovación de dos quirófanos del área de urología, con sus respectivas áreas de recuperación; el área de imagenología; y la construcción de 10 nuevos quirófanos de alta gama.



“En los nuevos quirófanos de alta gama esperamos realizar más de dos mil 500 cirugías de alta complejidad, estamos hablando de cirugías cardiovasculares, cirugías del sistema nervioso central, cirugías de trasplante, cirugía neurológica; los tiempos se reducirán y en total, en este momento de tener 22 quirófanos, pasaremos a tener 34 quirófanos lo cual reducirá el tiempo de espera de una cirugía efectiva, que no es de urgencia, en aproximadamente entre siete y 10 días”, explica Jaime Andrade.



Añade que se están trabajando en otras obras importantes para la atención de pacientes, como la nueva unidad de atención para niños con quemaduras que, asegura Jaime Andrade, es la primera en su tipo en la ciudad y, probablemente, en el país.



“Somos el mejor sistema estatal de salud del país, mientras en el resto del país los sistemas de salud están colapsando, están cayendo, en detrimento de la población necesitada, en Jalisco estos últimos años se ha fortalecido sustancialmente el sistema de salud, esto se tiene que ver reflejado en la calidad de vida de las personas”, explica el titular del OPD de los Hospitales Civiles.



Salud como Dinamarca no; como Jalisco sí: Alfaro



El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro reconoce que ha sido un error la estrategia federal en salud al tratar de construir un sistema como el de otro país, en este caso Dinamarca, lamenta que haya gobernadores de otras entidades que entregaron sus sistemas estatales al INSABI, que ya no existe.



“En el caso de la salud, el plantearse a construir un sistema como otro país europeo, me parece que fue un camino equivocado, sobre todo, demostró que lo que hizo Jalisco tiene más sentido, está detrás de la idea que hemos defendido: ningún gobierno del Estado se puede desentender de atender la responsabilidad de la salud, hubo muchas gobernadoras y gobernadores, lo digo con tristeza, la enorme mayoría, que entregaron su sistema de salud, desmantelaron su sistema de salud, entregaron hospitales, trabajadores, presupuesto al Gobierno Federal, se lo entregaron al proyecto del INSABI que, por cierto, ya ni existe, de ese tamaño es el fracaso”, externa Alfaro.



Recuerda que en Jalisco no se incorporó al INSABI y eso trajo consigo mejoras e inversión, además, que permitió enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19 de una mejor manera, tanto que fue reconocida a nivel internacional.