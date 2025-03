Ofrecen asesoría legal a ciudadanos para denunciar al SIAPA, por agua turbia a las viviendas

Los regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara anunciaron que darán asesoría legal a a ciudadanos que reciben agua turbia en sus hogares, para que presenten denuncias ante el propio organismo y ante la Fiscalía del Estado.

Lo que buscan los ediles de Morena es exigir al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no solo que les dé un descuento, sino que abastezca de agua de calidad a sus usuarios y no agua turbia o chocolatosa, informaron los ediles Carlos Lomelí, Salvador Hernández y Mariana Fernández.

La regidora morenista dijo que el representante del Gobierno de Guadalajara ante el SIAPA, debe exigir que se dote de agua potable a los hogares.

"Independientemente de que el descuento que se consiga es el 50 o 100%, o que nosotros anunciemos rutas jurídicas para el tema del agua, el caso es que el agua sigue contaminada y los tapatíos y los zapopanos siguen recibiendo el agua sucia, entonces, claro que se tiene que habar muy en serio con el SIAPA de que si no pueden proveer bien los servicios, claro que Guadalajara tiene que alzar la voz, porque el agua es una atribución de los municipios”, advirtió Mariana Fernández.

El SIAPA -hay que ser muy claros- no está haciendo bien su trabajo. “En Guadalajara las tuberías tienen 70 años de antigüedad, ya urgen inversiones serias para el cambio de las tuberías, pero como eso no se nota, los gobernantes no quieren invertir en las tuberías, porque podemos decir que se den 100% de descuentos, presentar amparos y acciones colectivas, pero la gente sigue recibiendo el agua sucia", argumentó la representante popular.

El coordinador de los ediles de Morena, Carlos Lomelí, señaló que el tema es grave y es preciso que el SIAPA haga un plan de inversión para renovar la añeja red hidráulica.

"Yo creo que ese es un tema que se tiene que abordar por parte del gobierno de Jalisco. Ya sabemos que es lo que sucede, sabemos que el agua que es bombeada se revuelve por las tuberías rotas y llega está agua arenosa, contaminada, con olor fétido, lo que quiere decir que la red que ya cumplió con su objetivo por los años en la que fue instalada, pues habría que empezar a cambiar trozos de red de distribución o la otra iniciativa famosa de introducir mangas a través de las tuberías para evitar que haya esta combinación de aguas negras, de agua lodosa y llegue a los hogares de Guadalajara", expresó Lomelí.

Los interesados en interponer esas denuncias contra el SIAPA, podrán acudir a las oficinas de los cuatro ediles de Morena, situadas en la planta alta de Palacio Municipal, en avenida Hidalgo 222.