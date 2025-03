Vecinos de Villas de San Juan, en Guadalajara, no quieren acostumbrarse a vivir con agua turbia

En la colonia Villas de San Juan, en Guadalajara, los vecinos de los edificios de departamentos ya están cansados de que el agua salga turbia en las llaves de sus hogares.

Desde hace meses sucede este problema. Y pese a que los afectados han hecho reportes ante el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el tema no se ha resuelto.

En un recorrido efectuado por esa colonia, se constató como primero el agua salía limpia, pero tras algunos minutos, el agua ya estaba turbia en las tomas directas conectadas a la red de distribución del SIAPA.

Fernanda Orozco, quien vive sobre avenida Normalistas y Diego Rivera, expresó el problema que enfrentan. "La verdad, ya tiene bastante tiempo, el año pasado comenzó a salir un poco amarilla. Lo notamos cuando dejamos el agua en la pileta y se asienta un sedimento color café. La verdad no sabemos qué es, pero la verdad es un poco complicado para lavar la ropa, la ropa blanca queda amarilla, para bañarnos, hemos notado que hay varios vecinos que tienen infecciones de la piel. Fue el año pasado, luego dejó de salir amarilla y hace poco, volvió otra vez a salir turbia hace unos meses", refirió.

La señora Fernanda Orozco explicó que cuando el agua sale turbia, debe comprar agua en garrafones para bañar a su bebé, pues no quiere que su hijo se enferme de la piel.

"Sí, la verdad tengo que ir a comprar garafones de relleno para bañar al bebé, porque la verdad se me complica mucho bañarlo, porque me dijo el pediatra que mientras no sepamos qué es ese sedimento, hay que bañarlo con agua de garrafón y los trastes también los lavo con agua de garrafón y sí me sale algo caro", apuntó.

Los habitantes de Villas de San Juan no están en el listado de colonias que recibirán un descuento de 50% en el consumo del agua por parte del SIAPA, pese a que colonias aledaños sí tienen ese beneficio. Sin embargo, los vecinos van a insistir por todas las vías, para que se regularice la calidad del agua que se da en los hogares.

"Lo curioso es que las colonias que están pegaditas aquí, como Colinas de La Normal, Miraflores y Alcalde Barranquitas tienen descuento, por lo mismo, pero aquí no está siendo bien aplicados. Cabe mencionar que nuestro recibo del agua aquí aparece como colonia Independencia, siendo que somos Villas de San Juan, no se si aplicaría como colonia Villas de San Juan o Independencia”, dijo.

Varios vecinos consultados prefieren que les llegue agua limpia a recibir un descuento de 50% en la tarifa de consumo, “porque sí es muy complicado vivir así”, finalizaron.

