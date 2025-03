Colectivos de Búsqueda se reúnen con autoridades de Jalisco

El diálogo entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas con autoridades del Gobierno de Jalisco por fin se dio en Palacio de Gobierno. El evento reunió a representantes de 11 colectivos quienes compartieron sus experiencias en la búsqueda en campo que, aseguran autoridades estatales, servirán para conformar los protocolos de seguridad para las diferentes dependencias encargadas de la búsqueda de personas.



Dolores Pérez Lazcarro, asesora general en búsqueda de personas del Gobierno de Jalisco, agradeció la presencia de los colectivos e informa que sus aportaciones en las mesas de trabajo que se crearon serán sistematizadas para reflejarlas en los protocolos de búsqueda.



“Que esto se refleje en los protocolos de búsqueda, esto surge porque tuvimos la presencia de explosivos en Tlajomulco, para que sepan que cada institución va a estar trabajando conforme a lo que se tiene dentro de la ley, pero algo fundamental, las personas que tienen la experiencia de estar buscando todo el tiempo sepan, se sientan seguras, que se refleje ese saber de ellas en estos protocolos”, expone Dolores Pérez.



“Este ejercicio es en seguimiento a las instrucciones del titular del Ejecutivo para escuchar de viva voz a las personas que todos los días buscan”, añade.



Fueron cerca de tres horas las que estuvieron reunidos a puerta cerrada, al concluir la reunión, la opinión sobre lo que se trató fue dividida, pues algunos consideraron que solo los citaron para hacer una lluvia de ideas, mientras que otros consideraron que se tuvo un avance para la construcción de los protocolos.



"No se revisaron protocolos, simplemente fue una lluvia de ideas, nos separaron en cuatro mesas de trabajo, estuvo el Fiscal, estuvo la Fiscal (Especializada) de Desaparecidos, todas las autoridades que tienen que estar sobre el tema, estuvo el maestro Enrique Ibarra. Prácticamente fueron tres preguntas en el tema de las búsquedas: el antes, durante y después de la búsqueda", expresa Héctor Flores del Colectivo Luz de Esperanza.



Coincidieron colectivos que no se tuvieron acuerdos luego de la reunión, además, de que no se tocaron temas que consideran fundamentales para la búsqueda de personas.



Dolores Lazcarro enfatiza que el encuentro fue productivo, se trabajará con la información que proporcionaron, además, destaca que no se ha dejado de buscar a las personas desaparecidas.



“No se pararon las búsquedas. Si había un reporte de posibles hallazgos de fragmentos de restos humanos se atendía conforme lo marca la ley, la Fiscalía acudía, ha acudido y seguirá acudiendo; la Comisión de Atención a Víctimas siguió trabajando todo este tiempo, al igual que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que la comunidad lo sepa, se tiene que dar certeza de que las búsquedas no se pararon nunca, ni los trabajos que realizan las instituciones”, indica Dolores Pérez.



De parte de los colectivos estuvieron presentes representantes de Entre Cielo y Tierra Oficial; Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros; Huellas de Amor; Hasta Encontrarles Lagos de Moreno; Por Amor a Ellxs; Más 1 igual a todos Lagos; Luz de Esperanza; Guerreras San Miguel; Guerreras Unidas de Chapala; Entre Cielo y Tierra Desaparecidos de Jalisco; Madres Buscadoras de Sonora; Buscando Corazones en Jalisco y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.



Mientras que, las autoridades presentes fueron el secretario General de Gobierno Enrique Ibarra Pedroza; la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (organizadora del encuentro) Margarita Sierra; el Coordinador Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen; el Fiscal del Estado Luis Joaquín Méndez Ruíz.



Además de las y los cuatro titulares de las dependencias encargadas de la búsqueda de personas: Blanca Trujillo, Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas; Víctor Ávila, encargado de Despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Iván Sánchez titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y Gustavo Quezada, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.