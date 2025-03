En 2023, se han presentado ocho quejas por actos anticipados de campaña en Jalisco

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) se defendió de las críticas expresadas por el diputado de Morena, José María Martínez, quien señaló que el organismo electoral no actúa en forma imparcial y favorece al partido MC.

La consejera electoral Claudia Vargas Bautista, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, le respondió a José María Martínez, que actúan en forma objetiva ante las quejas que presentan los diversos partidos políticos y no es la primera vez que algún instituto político expresa su inconformidad.

“Creo que esas opiniones vienen de diferentes actores políticos cuando justo las resoluciones perjudican en su opinión a su propio partido político. Nosotros de procedimientos ordinarios, en temas de actos anticipados de campaña, de promoción personalizada, hemos recibido ocho en el transcurso del año y han sido para diferentes actores políticos, de diferentes partidos. Es decir, a procedimientos ordinarios anteriores, había sido por ejemplo para algunos candidatos y candidatas de MC y justamente ellos también se dolían de esa circunstancia”, expuso Vargas Bautista.

Ahora que recae esta medida preventiva en el caso de José María Martínez, “se duele” de lo mismo que antes expresó MC. “Lo que yo puedo decir es que el Instituto analiza de forma objetiva los elementos que vienen en la ley”, respondió la consejera.

La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC aclaró que no violan ningún derecho de libertad de expresión del diputado de Morena, José María Martínez, a quien se le pidió no realizar actos anticipados de campaña ni realizar pintas de bardas promocionales.

“En la medida cautelar no le estamos diciendo que no puede reunirse o que no puede hacer eventos, sino que esas reuniones y esos eventos estén enmarcados dentro del marco jurídico y que cuando llegue el periodo para poder hacer esas manifestaciones, pues puedan realizarlas”, añadió.

Durante la sesión del pleno del IEPC se autorizó el nuevo Reglamento sobre Modificaciones a los Documentos Básicos, Registro, Designación, Sustitución o Renovación de Integrantes de Órganos Directivos de Agrupaciones Políticas y Partidos Políticos Locales. La norma tiene 59 artículos, agrupados en ocho capítulos.

Además, se designó a nuevos funcionarios. A Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, a Carlos Javier Aguirre Arias, como titular de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Educación Cívica. También se le tomó la protesta a Carlos Manuel Chávez Verdín y Martha Cecilia González Carrillo, como directores de área de Participación Ciudadana y Prerrogativas, respectivamente. A Sandra Hernández Ríos se le designó como titular de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación.

También se declaró la procedencia legal de la designación de Ernesto Gutiérrez Guízar y Valeria Ávila Gutiérrez, como presidente y vicepresidenta del partido Hagamos, quienes en forma reciente se reeligieron en esos cargos.