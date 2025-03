Entrega Alfaro Apoyos Económicos 2023 del programa Asociaciones por la Igualdad

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) entregaron más de 22 millones de pesos (mdp) en cheques simbólicos a 38 Asociaciones Civiles que se vieron beneficiadas en el programa “Asociaciones por la Igualdad” para implementar proyectos en busca de reducción del embarazo en niñez y adolescencias.

“Es de verdad una agenda en la que tenemos que seguir trabajando y queremos hoy reafirmar ese compromiso con ustedes para prevenir el embarazo infantil y adolescente, que queremos que el esfuerzo que se ha hecho con este programa desde el 2019 pueda no solamente sostenerse en el tiempo, sino que cada día podamos profundizar más los alcances del mismo”, indicó Alfaro Ramírez.



“Es ya una cantidad importante de recursos la que se ha destinado, hasta la fecha llevamos 120 millones de pesos invertidos en este programa de cuando empezamos a la fecha y tan sólo en el 2023 el programa va a tener casi 22 millones y medio de pesos para invertir, por eso el haber podido llegar con 112 asociaciones civiles distintas a 83 ya de los 125 municipios, es decir, hasta ahora llevamos en 83 municipios, este año vamos a estar cubriendo 44 municipios en las 12 regiones del estado”, agregó.



El programa "Asociaciones por la Igualdad" tiene como propósito principal entregar apoyos económicos a las Asociaciones Civiles (AC) que presenten proyectos destinados a abordar y combatir la problemática de los embarazos en la niñez y adolescencias. Estos proyectos se enfocan en brindar educación, información y acceso a servicios que ayuden a prevenir embarazos no deseados y promuevan una vida plena y saludable para las niñas, niños y adolescentes.



Los apoyos económicos van desde los 200 mil pesos hasta los 500 mil por un proyecto aprobado, y de hasta 700 mil pesos por hasta dos proyectos.



Durante su participación, el mandatario manifestó que han sido distintas agendas de apoyo a organizaciones civiles en esta y otras dependencias, ya que en Jalisco, a la sociedad civil organizada se le reconoce como una brazo de trabajo conjunto de las tareas que por sí solo la estructura gubernamental no podría sola.



“Era muy importante dejar este mensaje para invitarlos a que en los meses que nos quedan de trabajo en esta administración, podamos seguir mandando el mensaje correcto a nivel nacional, de que, aliados con la sociedad civil, podemos avanzar mucho más rápido, que tenemos que dejar nosotros de lado este ambiente de confrontación, de polarización, de seguir hablando de los buenos y los malos, cuando lo que tenemos que entender es que hay retos que como sociedad enfrentamos, que nos necesitan a todos”, explicó el Gobernador.



Por su parte la Secretaria de Igualdad, Paola Lazo, mencionó “Desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y el Gobierno del Estado estamos convencidos de la necesidad de continuar impulsando acciones que atiendan directamente a las infancias y adolescencias que viven y transitan por Jalisco y lo estratégico que resulta hacer alianza con las asociaciones civiles. Nos emocionan las diversas acciones y propuestas creativas y sensibles, que ustedes llevan directamente a las escuelas y comunidades, y que involucran a sus entornos más cercanos para que compartamos la misma visión de que “cuando el embarazo adolescente se previene, un mejor futuro se construye”.



El mandatario jalisciense y la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, entregaron los cheques a las asociaciones civiles, acompañados por la Senadora por Jalisco, Verónica Delgadillo.



Desde 2019 el programa “Asociaciones por la Igualdad” ha beneficiado a más de 148 mil personas en Jalisco, alcanzando 83 de los 125 municipios creando un entorno más inclusivo y equitativo para todas las personas, especialmente para aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como lo son las infancias y adolescencias.



Además, este ha contribuido significativamente a la reducción de los índices de embarazos en infancias y adolescencias en contextos donde la niñez y adolescencias de entre 15 y 19 años no tienen fácil acceso a anticonceptivos y educación sexual. Estos recursos han reducido la cantidad de nacimientos, pasando de 21 mil 251 nacimientos en 2018 a 15 mil 204 en 2022.



Para saber más:

- El presupuesto 2023 es de $22,391,337.00 (Veintidós millones trescientos noventa y un mil trescientos treinta y siete pesos).

- Inversión total de 2019 a la fecha: $120,657,320.43 (Ciento veinte millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos veinte pesos).

- En 2023 estaremos beneficiando 61 proyectos de 38 Asociaciones Civiles que reciben durante el evento un cheque simbólico por el monto de sus proyectos.

- De 2019 a la fecha se han beneficiado 317 proyectos de 112 Asociaciones Civiles.

- En 2023 estaremos 44 municipios abarcando las 12 regiones del estado.

- De 2019 a la fecha hemos intervenido en 83 de 125 municipios de las 12 regiones del estado impactando a 148 mil 402 personas.