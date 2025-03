Jalisco mejora en sus índices de seguridad: Alfaro

Jalisco se ubica por debajo de la media nacional en el número de delitos que se cometen por cada 100 mil habitantes, en 2018 se ubicaba en el 10 sitio con mil 17; mientras que en este 2023 el reporte que se tiene según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que ahora ocupa el lugar 19 con 765; información de la que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez destaca es en todos los rubros, no solo los delitos de especial seguimiento.



“Jalisco, otro mes más, está por debajo de la media nacional con 765 delitos por cada 100 mil habitantes, estamos en el lugar 19 de los Estados del país, eso habla de que, siendo el tercer Estado más grande de todo México, hemos hecho un enorme esfuerzo para estar por debajo de la media nacional y los resultados hablan por sí mismos”, expone el gobernador.



La tasa de incidencia delictiva de Jalisco en 2018 era de 719 delitos por cada 100 mil habitantes, de ese año a este 2023 creció la tasa a nivel nacional 5.9 por ciento, pero en Jalisco disminuyó 24.8 por ciento; en 2018 Jalisco ocupaba el décimo lugar, por encima de la media nacional.



Destaca Enrique Alfaro que el mes de julio de 2023 es el que presenta el menor índice delictivo, en el mismo mes, pero de 2018, se tenía registro de cinco mil 554 delitos, mientras que en este año es de dos mil 111; una reducción de 62 por ciento.



En tanto que, en el periodo de enero a julio de 2018 se cometieron 36 mil 682 delitos; mientras que en ese mismo lapso, pero de 2023 fueron 15 mil 613; la reducción es del 59.6 por ciento.



De manera desglosada, la comparación de enero a julio de 2018 con 2023, señala Enrique Alfaro que en Jalisco disminuyó el robo a vehículos de 11 mil 480 a cinco mil 229; en robo a negocios de 10 mil 239 a dos mil 441; el robo a persona de nueve mil 130 pasó a cuatro mil 48; el robo a cuentahabiente 473 a 120; robo a casa habitación de cuatro mil 773 a mil 695; el robo a bancos de 20 pasó a cinco; el robo a vehículos de carga pesada de 494 pasó a 171.



En lo referente a los homicidios dolosos, de julio de 2018 en comparación con 2023, bajaron de 174 sucesos a 123; mientras que, de enero a julio, fueron mil 200 en 2018 y 997 en 2023; además, en el caso de cuerpos encontrados en fosas, pasó de 193 a 135.



“Los resultados que tenemos explican el porqué de los ataques de los delincuentes contra nuestras corporaciones y por qué las amenazas que hemos recibido algunos de nosotros en los últimos días, sin embargo el mensaje es claro, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a parar, no nos vamos a doblar y no nos vamos a rajar; vamos a seguir trabajando y demostrando con hechos que vamos por el camino correcto, preferimos hacer esto que simplemente quedarnos atorados en debates que no llevan a ningún lado”, afirma el gobernador.



Mientras que, en los feminicidios, se mantiene la cifra igual que en 2023 comparando con 2018, con 24 víctimas, sin embargo, durante los años de la pandemia la cifra fue superior; “mientras haya un solo feminicidio no vamos a descansar y no vamos a aflojar el ritmo”.



Finalmente, Enrique Alfaro señala que los ciudadanos deben tomar conciencia sobre lo que corresponde para disminuir la violencia, pues en el rubro de la violencia familiar la cifra se duplicó al pasar de cinco mil 794 en 2018 a 10 mil 365 en 2023.