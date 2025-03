Piden al gobernador que en Jalisco no se distribuyan los nuevos libros de texto gratuitos

Porque se trata de libros de texto que no cumplen con el rigor científico, la asociación Foro Plural Jalisco informó que harán una solicitud al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que en los 125 municipios no se distribuyan los nuevos libros de texto gratuitos.

El titular de la Comisión de Cultura Política y Civismo del Foro Plural Jalisco, Salvador Cosío Gaona, hizo pública la postura de la agrupación, en un acto realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara.

"Lo que queremos es que haya una determinación tajante, fuerte, firme, la cual la sociedad jalisciense podamos seguir y respaldar, tal como se hizo en Guanajuato, en Chihuahua y en Veracruz, y como se espera se hagan otros estados, en donde tienen mandatarios estatales que no están bajo la tutela del gobierno federal, que no son ‘lacayos’ del presidente", expresó.

El Foro Plural Jalisco presentará está semana una solicitud de amparo contra la distribución y utilización del nuevo material educativo, ante el Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo del Tercer Circuito, con el objetivo de que lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La idea es que este recurso legal se acumule al ya existente, promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

La agrupación señaló que los nuevos libros de texto gratuitos no reúnen las condiciones técnicas y pedagógicas y aseguraron que contienen elementos e información “perniciosa y perversa”, que tiende a desvirtuar valores y se aleja del rigor científico.

El Foro Plural Jalisco espera que el gobierno federal acate la suspensión definitiva del amparo presentado por la UNPF, que ordenó que se mantenga las cosas en el estado que están, de no distribuir el material hasta en tanto no se reponga el proceso legal de consulta y de revisión para los cambios en los contenidos.

Flavio Bernal, integrante de la Comisión de Educación del Foro Plural Jalisco y ex líder de la sección 16 del SNTE, dijo que si no se distribuyen los nuevos materiales escolares los maestros están capacitados para trabajar con los anteriores libros de texto, que es lo que harán en los estados en los que los gobernadores anunciaron que no van a distribuir los textos.

Salvador Cosío Gaona confió en que el gobernador Enrique Alfaro no cederá ante las presiones de la federación. “Le decimos desde ahora que tendrá el apoyo de los jaliscienses para coadyuvar en la defensa de nuestros valores, de nuestros niños, de nuestros jóvenes”, finalizó.