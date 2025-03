“Recrea” permite iniciar ciclo escolar en Jalisco con o sin libros de SEP: Alfaro

Hasta no resolverse el conflicto legal, en Jalisco no se repartirán los libros de texto gratuitos, insiste el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Reconoce que los libros contienen errores que serán subsanados, añade que no está en peligro el inicio del ciclo escolar el próximo 28 de agosto.



Alfaro Ramírez, junto con el secretario de Educación Jalisco (SEJ) Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que, con libros o sin ellos, el ciclo escolar en el Estado iniciará porque se tiene suficiente material gracias al fortalecimiento del sistema educativo que inició en 2019 a través del programa “Recrea, Educando para la Vida.



“La federación enfrenta un proceso judicial que ha puesto en entredicho la distribución de estos libros para el ciclo escolar que está por comenzar (…) La educación en nuestro Estado no está condicionada por este conflicto, Jalisco tiene un proyecto educativo vigente, construido de la mano de las y los maestros, de madres y padres de familia, de las organizaciones sindicales y alumnos desde el año 2019, con o sin libros de texto, ‘Recrea, Educar para la Vida’, es y seguirá siendo la plataforma educativa con la que educaremos a las nuevas generaciones jaliscienses”, confirma Enrique Alfaro.



Señala el gobernador que se ha generado una polarización en torno a los libros con posturas radicales y extremistas, misma discusión en la que afirma Jalisco no caerá, aclara que el amparo que impide que se distribuyan no se trata de su contenido, sin embargo, luego de hacer una revisión del material, confirma que contienen errores que serán subsanados por los maestros gracias a los materiales del programa “Recrea”.



“Recrea es un proyecto educativo que está alineado a las disposiciones generales del plan y los programas vigentes, conocemos completamente los borradores de los programas que todavía no están publicados, tenemos que ser enfáticos, será el proyecto que educará las próximas generaciones de jaliscienses”, indica el gobernador.



El material que se ha generado en Jalisco se cuenta en formato digital y puede ser consultado por padres de familia, maestros y alumnos en línea a través de la página del programa “Recrea”, es dispersado en toda la entidad gracias a la RED Jalisco, que se encuentra al 93 por ciento de cobertura de las escuelas del Estado, se espera que, para el 28 de agosto, esté al 100 por ciento, es decir, para el arranque del ciclo escolar.



Los errores



Desde la SEJ ya se hizo una revisión del contenido de los libros de texto gratuito, informan Enrique Alfaro y Juan Carlos Flores Miramontes que, en el material para estudiantes se encontraron errores y se recorta la parte de matemáticas; mientras que, el que se entrega a maestros contiene carga ideológica y doctrinante.

“En el libro del maestro se habla sobre los neoliberales contra la propuesta que propone este gobierno federal, estas son herramientas, hemos podido constatar la pluralidad de nuestros docentes, pero, también, su compromiso con su formación. El 75 por ciento de los maestros, más de 100 mil que conforman el sistema educativo, 80 mil en lo público y 20 mil en privadas, se encuentran en procesos formativos constantes”, indica Flores Miramontes.



“En Jalisco se respeta y fomenta el pensamiento crítico y la libertad de conciencia. Aquí no vamos a permitir que se dogmatice e ideologice a nuestros estudiantes (…) En Jalisco no vamos a permitir vacíos en el conocimiento matemático. Es un grave problema que identificamos en los libros, tenemos que decir que tenemos un proyecto robusto que nos permite ajustar, complementar, impartir o mejorar todo lo que sea necesario para la formación de las niñas y niños jaliscienses en matemáticas, en ciencia y tecnología”, apunta Enrique Alfaro.



La parte de matemáticas se reduce a 11 páginas, además, de encontrar errores; en los libros de español, la parte de lectoescritura, también contiene errores, en los libros de primero de primaria presuponen que los niños ya saben leer y escribir.



Ante la polémica sobre las maquetas de genitales masculinos explícitas, indica el gobernador Enrique Alfaro que cada comunidad educativa, es decir, cada escuela, tiene el derecho de decidir sobre cómo abordar esta parte, además, Juan Carlos Flores Miramontes señala que en el programa “Recrea” está considerado y, también, cuenta con suficiente material.



“La educación que se ha fomentado a través de ‘Recrea’ respecto a la sexualidad es integral, atiende desde lo afectivo, por supuesto, conocer nuestros cuerpos a la edad adecuada, en el momento adecuado, con una serie de herramientas que son muy flexibles, el maestro e incluso padres de familia pueden intervenir en un tema”, puntualiza el secretario de Educación Jalisco.



“La educación de las nuevas generaciones de jaliscienses tiene rumbo, certeza, claridad y objetivos, no corre ningún riesgo en este ciclo escolar que está por iniciar. Jalisco tiene rumbo y cuenta con un proyecto educativo pensado para que esté vigente hasta 2040 que se llama 'Recrea, Educando para la Vida'”, puntualiza Enrique Alfaro.

--