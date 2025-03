Mario Bros, Fiona y La Sirenita se manifiestan, al impedirles trabajar en el Centro Histórico

A un grupo de alrededor de 30 artistas urbanos que laboran en las plazas públicas del centro de Guadalajara, se les impidió colocarse con sus disfraces y sus coloridos atuendos en el primer cuadro, por orden de inspectores del Ayuntamiento tapatío.

Los personajes que se toman fotografías con los turistas a cambio de una cooperación voluntaria, se instalaron en el cruce de Pedro Moreno y paseo Alcalde. Sin embargo, cuando se preparaban para caminar por las calles peatonales, cuatro inspectores les advirtieron que no podían trabajar y no lo podrán hacer de ahora en adelante.

Alejandro Saucedo, representante de los artistas urbanos, señaló que hace tres meses hubo mesas de diálogo para poner reglas y permitir su actividad. Una de las restricciones es que no podían instalarse en el paseo Alcalde. Ese acuerdo se alcanzó con Juan Manuel Munguía Méndez, superintendente del Centro Histórico de Guadalajara, por lo que les sorprendió la nueva prohibición.

“Ya habíamos llegado a un acuerdo, pero claramente se está rompiendo esa palabra o esa firma, porque también hubo una firma de la Superintendencia. Honestamente, no vemos claro nosotros, el día de ayer dijeron que hoy podíamos laborar de nuevo, ayer todo el día nos quitaron y les hicimos caso, en buen plan, pero no se dónde está lo que se habló, la pérdida de tiempo en tantas juntas que fuimos. Nos citaban y ahí estábamos puntuales y estuvo el jefe de Inspección, pero no nos dan chanza, nuevamente de laborar en lo que nosotros nos dedicamos, somos artistas urbanos de Guadalajara. Yo represento a Zapopan, soy mexicano 100%”, explicó.

Los artistas urbanos señalaron que no existe ningún reglamento o ley que les impida caminar por las calles y plazas públicas y tomarse fotografías con los visitantes. Señalaron que ellos se ganan el pan para sus familias de esa forma y no molestan a nadie porque no venden mercancía alguna. “No somos comerciantes ambulantes”, aclaró.

“No estamos perturbando o vendiendo droga, ni haciendo cosas ilícitas y yo pienso que el presidente Lemus está por nosotros por su gente, somos su pueblo y no por eso nos vamos a dejar amedrentar. Ellos no pueden detenernos porque no hay justificación para que nos detengan, porque no estamos vendiendo ni droga, no andamos haciendo alboroto, no estamos haciendo nada”, expresó.

Los inspectores del Gobierno de Guadalajara señalaron que únicamente está permitido que laboren botargas o personajes que representen la identidad nacional, por lo que están prohibidos los súper héroes, como Batman, Mario Bros, Fiona, La Sirenita o el Joven Manos de Tijera, que desde hace meses circulan por el Centro de Guadalajara.

Los artistas urbanos advirtieron que harán su trabajo y de ser necesario bloquearán calles para que respeten su actividad.