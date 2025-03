Aclaran ingresos y gasto de Fondo Verde

Ante las críticas que ha recibido el Gobierno de Jalisco por el manejo del Fondo Verde, el Jefe de Gabinete Hugo Luna presenta un corte de caja de lo que se ha recabado e invertido en programas y equipo que ayuden a mitigar el cambio climático en Jalisco. Al momento ha tenido un ingreso de 807 millones de pesos, de los cuales, ya se han invertido 557.1 de ellos, por lo que restan en la bolsa 250.3 mdp.



Acompañado de Israel García Ochoa, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Hugo Luna hace un recuento de la creación del programa de Verificación Responsable y antecedentes, cuando en los talleres donde se llevaban a cabo se podían comprar los hologramas sin necesidad de afinar el auto y verificar que sus contaminantes estuvieran dentro de los límites, es decir, se prestaba a la corrupción.



“Más allá de la verificación lo que interesa es que el carro no contamine, un carro bien afinado, en buenas condiciones, consume menos combustible. Ese ha sido el reto del modelo, para eso hicimos un ejercicio abierto buscando los mejores locales, nacionales y extranjeros que pudieran cumplir con ese requisito. A partir de ahí se echó a andar el programa de Verificación Responsable”, señala Hugo Luna.



Explica que el objetivo de crear el Fondo Verde es para el desarrollo de programas y proyectos de políticas asociadas al cuidado del medio ambiente, este se nutre de tres diferentes ingresos: del programa de Verificación Responsable, multas y trámites ambientales; y lo que aportan las empresas de redes de transporte, es decir, lo que pagan Uber y DiDi.



El Fondo Verde



Cada uno de los tres conceptos que nutren el fondo tienen su propia distribución, en el caso de lo que pagan las plataformas han aportado 351.8 mdp, tiene un saldo disponible de 141.6 mdp luego de invertir en manejo de fuego (125.9 mdp), compra de autobuses eléctricos (38 mdp), renovación de equipo de monitoreo (21.5 mdp), apoyo a productores de caña (20 mdp) y un contrato de horas vuelo de helicóptero para combate al fuego (4.8 mdp).



De lo recaudado por Multas y otros derechos son 18.6 mdp, con un saldo de 5.7 mdp al invertir en fortalecer la operación del parque Metropolitano (1.6 mdp), protección de flora y fauna (3.3 mdp), y en la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (8.8 mdp).



Finalmente, por la Verificación Responsables han ingresado 437 mdp, mantiene un saldo de 103 mdp al invertir en equipo de medición fijo y móvil para monitoreo atmosférico (3.95 mdp), fortalecimiento de manejo de fuego para región Lagunas y meseta de Tapalpa (1.95 mdp) y para la región Costa Sur (1.72 mdp), para la Protección y Conservación del Estero del Salado (4.95 mdp), para el pago de cuatro años al proveedor de la tecnología y operadores de los centros de verificación (287.2 mdp), y el pago de verificaciones agregadas (34 mdp).



Gobierno ha absorbido costo de inflación



Desde marzo de 2020, cuando inicio del programa de Verificación Responsable, el costo para el ciudadano por verificar ha sido de 500 pesos, no se ha modificado, sin embargo, cómo se distribuye esa cantidad es lo que ha variado desde entonces a la fecha.



Explica Hugo Luna que al inicio los 500 pesos se distribuían 99.76 para el proveedor de tecnología, 232 para los operadores de los Centros de Verificación, 168.24 para el Fondo Verde; actualmente, se asignan 175.24 al proveedor de tecnología, 250.10 para los Centros de Operación, y 74.66 para el Fondo Verde.



“Quien ha absorbido el no hacer un ajuste inflacionario en la tarifa ha sido el recurso del Fondo Verde, es decir, que el Gobierno de Jalisco ha absorbido lo que hubiéramos tenido que impactar a la tarifa que el ciudadano tuviera que pagar en su momento. El diseño contractual implicaba metas de porcentaje donde el volumen de verificaciones hacía viable la inversión en Infraestructura Tecnológica y Física, al pausar el programa, no se pausó que se siguiera invirtiendo en instalar la tecnología y siguieran construyendo los Centros de Verificación, es un costo legítimo que nosotros, como gobierno del Estado, decidimos pausar hacia el ciudadano, pero no decidimos pausar el programa”, explica el Jefe de Gabinete.



El padrón sujeto a verificación se concentra en las zonas de mayor impacto el AMG y ciudades medias, son dos millones 712 mil 767 vehículos registrados, la meta es que se verifique el 63 por ciento de esa cantidad.



“Hemos sido consecuentes con la ciudadanía en términos de su cumplimiento, es decir, seguimos en una lógica de responsabilidad ciudadana de cumplimiento de una obligación, tenemos un alcance al mes de agosto de 439 mil 664 verificaciones, que nos implica un alcance del 16 por ciento del padrón, llegaremos al final del 2023 entre el 30 y 40 por ciento del cumplimiento. Estamos lejos de las metas”, señala Hugo Luna.

Renovación vehicular

Finalmente, afirma el Jefe de Gabinete que se está al 99 por ciento de avance para empezar con el programa de renovación y chatarrización vehicular, el último eslabón del programa de Verificación Responsable, para que, a partir de enero, los vehículos que, por su mal estado y falta de mantenimiento, tuvieran una salida.



“Que lo atendiéramos en el bloque poblacional que más lo necesita, estamos terminando a partir de convenios con distintas instancias externas del gobierno y entrará en operación el 1 de octubre de este año para tener ese margen de tres meses previos al 1 de enero para renovación vehicular hacia la electromovilidad y vehículos menos contaminantes”, señala Hugo Luna.



Para este programa se invertirán 32 mdp, ocho de ellos otorgados por el Gobierno de Jalisco y 24 mdp por la Banca de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania.