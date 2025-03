Artistas urbanos exigen al Ayuntamiento tapatío que les otorgue permisos de trabajo

Al no llegar a acuerdos con la Superintendencia del Centro Histórico de Guadalajara, los artistas urbanos realizaron una nueva manifestación desde paseo Alcalde y Pedro Moreno a la Presidencia de Guadalajara.

Merlina, Batman, Fiona, Zapata y Spiderman, entre otros personajes, caminaron por el corredor turístico, ante la sorpresa de peatones y turistas. Al grito de “queremos trabajar” y “Lemus las plazas no son tuyas”, los artistas urbanos pidieron que se les permita estar en el primer cuadro de la ciudad, caracterizados como personajes de películas y dibujos animados, para ganarse las propinas de quienes se toman fotos con ellos.

Alejandro Saucedo, vocero de los manifestantes, dijo que el Ayuntamiento no los quiere en el centro de la ciudad y les proponen irse al parque Morelos o a la plazoleta frente al Santuario.

“Nos quieren mandar a ubicaciones que la verdad no hay una salida para nosotros. Nos quieren mandar para los Dos Templos, para el parque Morelos, para el Santuario, en las orillas. Claramente, ahí no se hace nada hermanito”, expresó.

Franco Martínez se caracteriza como Batman y consideró que la postura del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, “es discriminatoria”, porque les pide que únicamente se presenten personajes con identidad nacional, no personajes extranjeros.

“Yo conozco en países de primer mundo, en los cuales existen artistas urbanos, por ello, se me hace un poco bajo que las autoridades de Guadalajara, no permitan a los artistas urbanos manifestarse y crear su arte en las calles, como lo estamos haciendo. Nos traen a vuelta y vuelta, ‘que ponte acá’, ‘que ponte allá’. Estuvimos de acuerdo con que algunos espacios se usaran como en Pedro Moreno y dejar libre paseo Alcalde, pero al final de cuentas nos dijeron que no nos querían tampoco aquí”, dijo.

Los artistas urbanos señalaron que ellos invierten dinero en la compra de vestuario y maquillaje, para tener interpretaciones que les gusten sobre todo a los niños. Wendy Romero dijo que invirtió 3 mil pesos en hacer el personaje de Merlina Adams, junto con Dedos.

“Para caracterizarme me lleva entre 40 minutos y una hora. Yo le invierto aproximadamente unos 3 mil pesos -es más barato que otros- y obviamente, hay personajes más complejos. Tratamos de hacerlo más dinámico y puse a Dedos para llamar la atención de los niños y me encuentro aquí con Dedos, para que no nada más fuera el personaje de Merlina Adams, ya que también Dedos les llama mucho la atención. Para mi es un placer trabajar con los niños”, aseveró Wendy.

Tras la manifestación, los artistas urbanos fueron atendidos por el secretario general del Ayuntamiento, Eduardo Lomelí. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo. Habrá una nueva plática este viernes.