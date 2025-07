Se aplica ya el aumento de 9.6% en las tarifas que cobra el SIAPA

. No hay fecha para que el SIAPA entregue los resultados de la auditoría externa

Desde el sábado se aplica ya, el alza de 9.6% a las tarifas de agua potable del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y descuentos a 31 colonias que reciben agua turbia en sus domicilios, tras publicarse el decreto respectivo en el periódico oficial del estado de Jalisco.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, precisó que también corren los plazos para que el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, presente un Plan Integral de Reestructura, con metas a mediano y largo plazo, a más tardar en 90 días.

En el decreto se incluye también el listado de 31 colonias que recibirán un descuento de 50% por un periodo de tres meses, por recibir agua turbia en sus domicilios.

Algunas colonias en Guadalajara que recibirán el descuento son Lomas de Independencia, San Andrés, Alcalde Barranquitas, Jardines de la Paz, Miraflores y La Perla. En Zapopan destacan Prados Vallarta, Miramar. Residencial poniente, El Colli Urbano, Jardines Vallarta. En Tlaquepaque se incluye a los habitantes de la zona Centro.

“Ya se publicó el decreto que avala la actualización de la tarifa en donde se especifican 31 colonias del AMG, específicamente son esas, porque ya había un análisis de que colonias tenían reporte de mala calidad del agua, sin embargo, también, en el dictamen dejamos abierta la posibilidad de que si hay algunas colonias que tienen mala calidad del agua o que no les ha llegado el agua por (15) días consecutivos, pueden acudir al SIAPA para que les hagan este descuento, es decir, no es limitativo”, explicó Cárdenas Rodríguez.

En el decreto se indica también que el director del SIAPA debe ordenar la aplicación de una auditoría externa en un plazo máximo de 60 días y los resultados remitirlos al Congreso.

“La auditoría externa nos va a permitir que casos como el que vimos en los medios de comunicación (como el salario de 73 mil pesos a Elizabeth Castro, como asesora del director), no se repitan y detectar si hay algunos otros. La auditoría externa que tendrá que hacerse, también tienen que entregar los resultados al Congreso y tendrá que ejecutarse en un plazo no mayor de 60 días”, dijo.

La legisladora recordó que antes del 31 de agosto, los ayuntamientos metropolitanos tendrán que enviar sus proyectos de leyes de ingresos para 2026 al Congreso local, donde deben incluir la actualización de tarifas del SIAPA para el año próximo.

Gabriela Cárdenas reconoció que casos como la aparición del mega socavón en avenida Malecón, afectan al SIAPA y la idea con el plan de reestructura es que no se repita otra vez un caso como ese que dejó tres personas lesionadas.

“Afecta muchísimo no solo al SIAPA, nos afecta a todas y a todos, afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Lo que tenemos que avanzar es buscar que en otras colonias no tengamos esas situaciones, avanzar hacia el diagnóstico y prevenir este tipo de situaciones”, finalizó la legisladora.