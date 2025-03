Abre Zapopan contratación para nuevos policías, ofrecen 18 mil pesos

En Zapopan, el gobierno municipal abre la convocatoria para la contratación de nuevos policías, se ofrece un sueldo de 18 mil 734 pesos mensuales y las prestaciones de ley.



Actualmente, la Policía de Zapopan cuenta con dos mil 800 oficiales, 500 de estos son mujeres, reconoce Jorge Alberto Arizpe García, comisario general, que dichos elementos no son suficientes para cubrir las más de mil colonias en el municipio.



Añade que la contratación busca fortalecer el estado de fuerza policial y mantenerse como una de las corporaciones municipales con más personal joven laborando en ella, para quienes estén interesados en sumarse a las tareas de vigilancia preventiva en favor de las y los zapopanos.



“Necesitamos tener más policías. Tenemos un buen equipo de trabajo y los elementos cuentan con cursos de preparación y el mejor equipamiento de las policías metropolitanas. Además, el 50 por ciento de nuestros elementos son jóvenes de entre 25 y 27 años”, explica.



Dentro de las prestaciones que se ofrecen están la entrega de vales de despensa, ayuda de transporte público, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como seguros de vida y seguro de gastos médicos mayores.



Los requisitos:



Contar con bachillerato concluido.

Hombres y mujeres de 19 a 35 años.

Constancia de no antecedentes penales vigente.

En el caso de los hombres, Cartilla Militar liberada.

No perforaciones o modificaciones corporales.

Contar con buena condición física.

No tener trámites en otra corporación.

Estatura mínima en las mujeres de 1.60 m, y estatura mínima en los hombres de 1.65 m.



Los requisitos ampliados se pueden consultar en la página www.zapopan.gob.mx/v3/convocatorias/unete-la-policia-de-zapopan; los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones de la Comisaría ubicadas sobre Boulevard Panamericano 301, en la colonia Tepeyac, o llamar al 33 3818 2200, con las extensiones 4721, 4727 y 4717.