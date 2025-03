Proponen alza de 4.4% el gasto del Congreso para 2024; gastaría 999 mdp

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo 2024 y la plantilla de personal.

El gasto que pretenden ejercer los 38 diputados locales es de 999 millones 345 mil 861 pesos. De ese total, casi 90% es para el pago de salarios y se prevé un incremento salarial de 3% para el personal administrativo y de servicios.

Del total, se asignarán 24 millones de pesos para obras de conservación en los dos edificios del Congreso, que incluye renovar el sistema de votación y las 38 curules de las y los diputados.

La diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión de Administración, votó en contra, al considerar que no se incluyó una partida suficiente para reducir la nómina de poco más de mil empleados. Para ese rubro, se dejaron solo cuatro millones de pesos.

“Me parece que lamentablemente en el proyecto de presupuesto para el Congreso del estado no se concretó el ideal que tenemos de reducir sustancialmente la nómina y en ese sentido, creo que tenemos que lograr las condiciones políticas para reflexionar si realmente queremos hacerlo o no. ¿De que sirvió que pagáramos el estudio del IMCO, que tuviéramos conclusiones consensuadas, que todos somos conscientes de que hay un exceso de personal y que no tengamos una postura -no digo radical o insensata- pero un poco más radical, relevante o significativa”, se quejó.

La diputada del PRI, Hortensia Noroña, presidenta del Congreso, consideró que el proyecto de gasto es adecuado y explicó que la nómina tendrá que ponerse en orden en esta y en la siguiente Legislatura.

“Es difícil que se note la magnitud que quizás los medios de comunicación estuvieran previendo. Creo que aquí lo importante es trazar una línea de trabajo, trazar una línea de acción, no separarnos de esa línea, que sea un compromiso de las y los legisladores de esta Legislatura y de la Legislatura que venga, porque será un compromiso a muy largo tiempo”, aceptó.

El coordinador de los diputados de MC, Quirino Velázquez, defendió el proyecto de Presupuesto para 2024 y detalló que es necesario continuar con las remodelaciones del edificio de Hidalgo 222 y renovar el sistema electrónico para votar y las 38 sillas del recinto de sesiones.

“Hay proyectos para continuar con la remodelación de este Poder, uno que es el recinto, para el sistema que tenemos que ya está muy obsoleto. Han visto que hemos tenido sesiones del pleno donde hemos tenido que poner pantallitas y para el mobiliario del recinto. Está otro tema para adecuar por fin y por completo nuestro archivo histórico que será en las instalaciones del edificio Juárez”, explicó.

El proyecto de gasto del Congreso para el año próximo significa un incremento de 4.4% respecto del presupuesto 2023 y tendrá que ser votado a finales de año.