Colectivos de Desaparecidos denuncian que crimen organizado impide búsqueda de familiares en región Altos Norte

Ante la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, más de 25 colectivos y ciudadanos independientes, emitieron un mensaje conjunto en el kiosco de la plaza de Armas, en el que señalaron que las autoridades prácticamente no realizan búsqueda de personas desaparecidas en la región Altos Norte.

Héctor Flores González, secretario del colectivo Luz de Esperanza, dijo que los equipos de búsqueda de la Fiscalía Estatal no ingresan a los municipios de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Yahualica y Mexticacán.

"Las búsquedas en vida no se han parado, a menos de que sea en Encarnación de Díaz, a menos de que sea en Lagos de Moreno, a menos de que sean en Yahualica, a menos de que sea en los municipios donde no puedan entrar. No pueden entrar a Mexticacán, que también pedimos búsqueda en vida y nos dicen: ‘no, es que ahí no se puede porque ahí gobierna el crimen organizado’. Esto es una prueba del Estado fallido en el que vivimos”, subrayó.



El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco ha denunciado públicamente el modo de operar de algunos grupos criminales y la existencia de campamentos del crimen organizado, con personas privadas de la libertad realizando trabajo forzado. Sin embargo, Flores González dijo que se ha ignorado la alerta.

"Saber de la posibilidad de que existan secuestradas cientos de personas, principalmente jóvenes, hombres y mujeres, obligados bajo

amenaza de muerte a trabajar y a capacitarse como sicarios, ¿Por qué esto le resulta indiferente al gobierno?”, se preguntó.

Cuando las familias acuden a la Fiscalía Estatal a presentar una denuncia reciben, no sólo ineficiencia y burocracia, sino amenazas y malos tratos, expresó el activista.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil hicieron un llamado a la sociedad a indignarse ante los atroces crímenes que se cometen en Jalisco, a reaccionar y organizarse ante la situación de violencia e inseguridad que priva en la entidad.

Entre los colectivos y asociaciones que suscribieron el comunicado están los siguientes: Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Brigada “Ignacio Martín Baró”, colectivo “Rodolfo Reyes Crespo”, colectivo Justicia para el Pueblo, Asamblea por la Defensa del Agua de la ZMG, Consejo Indígena Campesino de Occidente, Únete Huentitán, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem Jalisco) y Tianguis Cultural.