Desea Alfaro suerte a Dante; "pinta su raya" con el líder de MC

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez vuelve a marcar distancia con el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado debido al rumbo que ha marcado para el partido de cara a la elección de 2024; señala el mandatario que no acompaña más sus decisiones y hasta le desea suerte en el futuro.



“Me parece que en la dirigencia de Movimiento Ciudadano nacional no hay claridad, se están cometiendo errores muy graves. Que cada quién asuma su responsabilidad, no seré parte de esas decisiones”, externa.



“No quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y tengan suerte. MC corre el riesgo de aislarse, mandar un mensaje equivocado, tomar decisiones basadas en información poco creíble, que lo único que están generando es que este proyecto nacional no tenga rumbo claro, no tenga propósitos compartidos, respeto mucho a Dante, tiene derecho como dirigente nacional de tener una postura, pero las decisiones que están tomando no van a tener mi acompañamiento de lo que viene para MC”, sentencia Alfaro.



Añade que MC en Jalisco es un proyecto político mayor de edad que no requiere que esté al pendiente de lo que le ocurre, estará enfocado su tarea como gobernador y no se distraerá con temas electorales.



“Cuando participé en MC los llevé a ganar elecciones importantes, encabecé un proyecto exitoso, convertimos este proyecto en uno de mucho mayor alcance nacional, estoy orgulloso con lo que hice y generé para MC, ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral, que nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional”, añade el gobernador.



En Jalisco, la marca MC se ha consolidado con Enrique Alfaro al frente del proyecto político, se reconoce a los perfiles que están ligados a él, como el secretario del Sistema de Asistencia Social Alberto Esquer, quien se ha reunido con la aspirante del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez, encuentro que ha generado especulación sobre el apoyo que pueda dársele desde Jalisco con la estructura que ha creado el alfarismo.



Ha trascendido que Xóchitl Gálvez se reunirá con Enrique Alfaro cuando visite Jalisco este miércoles y jueves, cuestionado el gobernador sobre el posible encuentro, externa que ha recibido en Casa Jalisco a otros aspirantes, pero no indica que participe en los procesos internos de los partidos.



“Decidí retirarme de la actividad política, no voy a meterme en esos temas, si Xóchitl o cualquier aspirante viene a Jalisco y quieren que platiquemos, lo haré con mucho gusto. Lo hice con Claudia, Marcelo, con (Manuel) Velazco, con Beatriz (Paredes), con Adán (Augusto López), voy a platicar con quien venga a visitarnos, con respeto siempre, pero no quiero generar desde mi posición posturas, estoy fuera de esa agenda”, indica.