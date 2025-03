Hacen paro simbólico en UdeG por violencia en Jalisco

La Universidad de Guadalajara (UdeG) realizó un paro simbólico de labores provocado por el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno; la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) anuncia que acompañará a los colectivos de búsqueda de personas en la manifestación convocada el 30 de agosto.



Fue la FEU la que lanzó la convocatoria que tuvo eco en la comunidad estudiantil, académica y laboral de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, se tuvieron dos momentos durante el día, cada uno con duración de 15 minutos, a las 11:00 y 16:00 horas; en el primero, alrededor de 600 trabajadores del edificio de Rectoría General salieron a la explanada, para sumarse a la exigencia de paz.



Héctor Raúl Solís Gadea, Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, agradeció la solidaridad de los universitarios para sumarse al paro simbólico.



“No hay palabras para expresar un consuelo a las familias, amigos, compañeros que están sufriendo por la ausencia de cinco jóvenes, de los cuales uno es universitario; pero todos son jóvenes jaliscienses. Lo menos que podemos hacer es un acto de indignación, de protesta por esta situación tan complicada que no nos merecemos las y los jaliscienses. Esperamos que la sociedad entera despierte y los gobernantes asuman su responsabilidad en todos los niveles de gobierno y, que de manera solidaria, sociedad y gobierno hagamos algo por resolver esta situación de tanta intranquilidad”, expone Solís Gadea.



Autoridades universitarias pidieron a la sociedad “no acostumbrarse a estas situaciones de violencia”, consideran que ya que se han “superado todos los límites y pareciera que no aceptamos que tocamos fondo hace mucho tiempo”.



Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) campus Belenes, cortaron el tráfico de autos sobre Periférico Norte como protesta a la ola de violencia, con pancartas llamaban a los ciudadanos a no permanecer indolentes ante casos como el ocurrido en Lagos de Moreno.