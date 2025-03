Xóchitl Gálvez buscará a gobernador de Jalisco en caso de ganar contienda del Frente

En medio de la crisis que atraviesa Movimiento Ciudadano, Xóchitl Gálvez lanzó un guiño al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y aseguró que en caso de ganar la contienda del Frente Amplio por México buscará a los líderes del partido naranja incluyendo al mandatario jaliscience que se distanció de este instituto político.

“Yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo, primero a que yo sea realmente la coordinadora”, dijo la senadora en su visita a Guadalajara.

Dijo que en caso de ganar la coordinación del Frente buscará acercamientos con los lideres de MC desde Alfaro, hasta Colosio y el mismo Dante Dlgado.

“Llegado el momento, no sólo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Paty Mercado, de Noe (Castañon), de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente, o sea, a mí claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México”, aseveró

En instalaciones de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Gálvez se dijo respetuosa de lo que suceda al interior del Movimiento Ciudadano y no busca interferir en sus procesos, pero si buscará a sus liderazgos para platicar.

Detalló que ha tenido diálogo con diferentes legisladores de Movimiento Ciudadano en diferentes estados que le han manifestado su apoyo.

“sí me he encontrado diputados locales en diferentes estados, de verdad, que se me han acercado para decirme ‘somos de MC y ojalá y nos encantaría ir juntos’, pero han sido expresiones pues totalmente en lo personal”, aseguró

El próximo 3 de septiembre se definirá el coordinador del Frente Amplio por México donde quedan dos mujeres: Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez.