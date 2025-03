Claudia Sheinbaum cierra asambleas regionales en Guadalajara y afirma que “es tiempo de las mujeres y de la 4T”

Para dar continuidad a los logros del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó en la explanada frente al Museo Cabañas, que la Cuarta Transformación debe seguir adelante el siguiente sexenio.

Sheinbaum estuvo acompañada de 12 mil seguidores -según los organizadores- en el cierre regional del occidente de las asambleas informativas efectuadas a lo largo de diez semanas, acto al que acudieron morenistas y militantes del Partido Verde no solo de Guadalajara, sino de los estados vecinos de Nayarit, Colima, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán.

“Es un modelo nuevo, es un rumbo distinto. Es una transformación similar a la de la Independencia, la Reforma y la Revolución, solo que ahora lo hacemos de manera pacífica”, afirmó desde el templete, que estuvo cubierto con lonas para evitar el sol.

La aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T enumeró lo que a su juicio han sido los logros de López Obrador. Destacó el dato más reciente de reducción de la pobreza en el país.

“Nueve millones de mexicanos salieron de la pobreza en apenas dos años. Queremos que haya bienestar. Que siga aumentando el salario mínimo. Tener bienestar quiere decir mejorar los servicios públicos, que si ya está la pensión para los adultos mayores, ahora hay que fortalecerla”, subrayó.

Sheinbaum fue recibida en el aeropuerto de Guadalajara por sus correligionarios, quienes le llevaron un mariachi. Luego, acudió a comer tacos de carne asada y carne en su jugo en la tradicional fonda “Las Hermanas Coraje”, situado en la zona aledaña a la estación del ferrocarril.

A la asamblea, Claudia Sheinbaum llegó por la calle Dionisio Rodríguez, junto al mercado San Juan de Dios, donde la esperaban cientos de personas que querían tomarse una foto o captar en video su arribo, lo que generó aventones hasta que llegó al templete.

Durante su discurso, ponderó la importancia de que las mujeres hoy tengan un papel principal en la política: “Es tiempo de las mujeres y de la Cuarta Transformación”. Recordó esa frase que denigraba a la mujer ‘calladita te ves más bonita’. “Eso ya no, las mujeres tenemos voz y ya no se puede decir que las mujeres no podamos ser lo que queramos ser”, enfatizó.

Tras enlistar los resultados que ha dado el gobierno federal, destacó el impulso que ella ha dado en la capital del país, a la educación. “En la ciudad de México hice siete preparatorias y dos universidades nuevas. Son 40 mil estudiantes en la Universidad Rosario Castellanos, más que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad de la Salud que tiene 3 mil estudiantes. Queremos fortalecer la educación pública, humanista y científica, porque la educación es un derecho”, indicó.

Entre los simpatizantes de Sheinbaum compartían un video que grabó Claudia este jueves en el que rechazó las acusaciones que le lanzó Marcelo Ebrard, sobre el acarreo de personas a sus asambleas.

“Se dice que llevo acarreados a los eventos, que hemos hecho guerra sucia. Niego que esto sea cierto. Si alguien llegó a hacerlo, lo condenamos. Sería contraproducente, esa persona no me daría su apoyo en las encuestas. No llevamos a cabo estas prácticas”, aseguró en el mensaje que compartió en sus redes sociales.

En entrevistas que ofreció a periodistas locales, expresó que está contenta y confiada de estar adelante en las encuestas para elegir al aspirante de la 4T.

Al final de su discurso expresó: “Que viva la Cuarta Transformación, Que viva el presidente López Obrador, que viva México”.