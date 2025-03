En reunión con Alfaro no se abordó conflicto MC por respeto: Xóchitl

Xóchitl Gálvez visitó Casa Jalisco para reunirse con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en un momento en el que el mandatario estatal ha roto relación con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado y se ha rumorado que el alfarismo podría sumarse a la senadora panista en sus aspiraciones para 2024, sin embargo, la reunión quedó en un cordial saludo, según lo dicho por la propia Gálvez.



“Hace un mes anduve en Guadalajara y no lo pude saludar, quedamos de saludarnos la siguiente vez que viniera a Jalisco y esta es la ocasión, me reuní con él en Casa (Jalisco) de gobierno, hablamos de toda la historia que seguí para llegar aquí, que fue en la FIL para Guadalajara. Hablamos de la visión del país que tenemos. Obviamente, no quise abordar el tema interno de MC por respeto, he dicho claramente que, cuando tenga un nombramiento (que en este momento no lo tengo), buscaré a su dirigente Dante Delgado, por el momento sólo quedó en un cordial saludo. Por cierto, está re bonita Casa Jalisco”, expone.



Antes del mediodía, Gálvez llegó a la sede de gobierno de Jalisco para encontrarse con Alfaro, el encuentro se realizó a puerta cerrada, fue el gobernador el que dejó ver la simpatía por Xóchitl al publicar en sus redes sociales una fotografía caminando juntos.



“Me dio mucho gusto recibir a mi amiga Xóchitl Gálvez, una mujer valiente por la que tengo un gran respeto. Como gobernador del estado dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado siempre será un ejercicio productivo. Estimada Xóchitl, esta será siempre tu casa”, señala Alfaro.



Xóchitl regresó el gesto cordial en sus redes afirmando “Mi querido gobernador Enrique Alfaro, siempre es un gusto platicar contigo y compartir visiones. Para construir el México que merecemos, debemos escuchar todas las voces y la tuya es muy importante. Gracias por recibirme en tu hermoso estado”.



Esta visita a Casa Jalisco se dio horas antes del penúltimo foro del Frente Amplio por México con sede en la Cámara de Comercio de Guadalajara. En sus dos días de visita en el Estado, Xóchitl ha sostenido encuentros con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, con empresarios de la entidad y simpatizantes del Partido Acción Nacional.