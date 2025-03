Reprueban Xóchitl y Beatriz a AMLO en política extranjera y migración

México perdió relevancia y peso en Latinoamérica con la administración de Andrés Manuel López Obrador, coincidieron Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes en el penúltimo foro del Frente Amplio por México (FAM) realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Ambas aspirantes a coordinar el FAM reprobaron la gestión obradorista señalando las fallas que se han tenido en diferentes frentes, uno de ellos, desgastar la relación comercial con Estados Unidos mediante decretos afectando los tratados en materia energética que están considerados en el T-MEC, otro más, ha sido mostrar empatías como regímenes autoritarios y dictatoriales como en Cuba y Nicaragua.

Xóchitl Gálvez afirma que ella votó a favor de este nuevo tratado, sin embargo, no se ha explotado por una visión reduccionista del comercio internacional, dijo estar convencida de que México puede ser potencia en la producción de semiconductores, cadenas de valor en industrias eléctricas, “no me voy a quedar sentada esperando que lleguen las inversiones. Con pura maquila no somos competitivos”, afirma.

Por su parte, Paredes a través de un chiste retrata la política exterior que ha marcado López Obrador: “¿Saben porqué no fuimos a la última reunión del G-20? Porque no fue en Macuspana”.

Añade que en la política migratoria tampoco se ha tenido éxito, recordó el incendio ocurrido en Ciudad Juárez en un Centro de Migración y exigió la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración.

“Rechazó categóricamente la política migratoria de la actual administración, no respeta los derechos humanos, es aberrante el crimen que se cometió”, expone y señala la necesidad que se incorpore un capitulo de migración al T-MEC.

Ambas aspirantes concluyeron su participación expresando la urgencia de que México retome el liderazgo en la región y no se aísle comercialmente.

En este cuarto foro estuvieron presentes los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro “Alito” Moreno; y del PRD, Jesús Zambrano; además de simpatizantes que estuvieron pendientes en los pasillos de la Cámara de Comercio donde se colocaron pantallas. El siguiente y último foro se realizará el 26 de agosto en la ciudad de Merida.

“Alito” da espaldarazo a Alfaro contra Dante

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, acusa que la dirigencia de Movimiento Ciudadano en el país perdió el rumbo coincidiendo con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Ante la ruptura en la relación del mandatario jalisciense con Dante Delgado, “Alito” le abre nuevamente las puertas para que se sume a la alianza.

“Creo que la dirección nacional de MC tiene equivocado el camino, su visión no es la correcta en un país que necesita proyecto, alternativa, propuesta y dónde nos sumemos todos para, realmente, ganar con contundencia a un proyecto que representa Morena, que es la destrucción, la peor desgracia, la mayor tragedia que le ha pasado al pueblo de México”, expone.

“(Alfaro) En este proyecto no solo tiene las puertas abiertas, porque lo hemos dicho, es parte activa, un hombre serio, responsable, comprometido, con visión de presente y futuro, le reitero no sólo mi respeto, el compromiso de trabajar por México”, añade.

Marko Cortés espera reconciliación naranja

El líder nacional del PAN Marko Cortés dijo esperar en el conflicto interno de Movimiento Ciudadano que haya una reconciliación entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, que este último haga entrar en razón al dirigente nacional de los emecistas para lograr una coalición en el país y Jalisco.

“Que el Gobernador Enrique Alfaro logre convencer al presidente nacional de MC, Dante Delgado, para que podamos ir en una coalición nacional y estatal de al menos cuatro partidos, el PAN- PRI-PRD y MC eso es lo que yo esperaría, una coalición nacional y estatal”, expone.

“Si no logra eso el gobernador Alfaro y ellos insisten en ello, entonces lo que estaríamos esperando, es que los emecistas encabezados por el propio Gobernador Enrique Alfaro se retiren definitivamente del partido de MC, se sumen a la coalición va por México, en donde por supuesto les abriríamos espacios para construir por el bien del país y por el bien de Jalisco”, detalla Marko Cortés.