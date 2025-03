Licencia digital de manejo identifica mercado negro y piratería de licencias

Con el lanzamiento de la aplicación “Licencia Digital Jalisco”, la Secretaría de Transporte (Setran) están detectando licencias piratas que fueron adquiridas en el mercado negro, quienes adquirieron una de esta manera quedan evidenciados al querer descargar la versión digital, por día son una o dos las que se descubren, según estima el director de Licencias y Registro de Conductores, Gabriel Ramírez Ibarra.



“Esto nos está ayudando y hemos detectado muchas licencias falsas con gente que, a la hora de querer descargar su licencia digital, dicen que no funciona la plataforma porque al querer descargar escanean el código QR y se cierra, pero no es que esté fallando, al momento de detectar un QR que no es válido la plataforma se cierra, esto nos ha ayudado a detectar este tipo de licencias falsas o apócrifas”, explica.



“Te podría decir que por día a lo mejor es una o dos en oficinas centrales, en los demás módulos también pueden ser una o dos, no te puedo dar un dato exacto, lo que pedimos al ciudadano es que los trámites son dentro de las oficinas o módulos de la Setran para expedir licencias, el trámite es personal, no hacer caso de coyotes, gestores, de que te pidan tus datos”, añade el funcionario.



Advierte a quienes buscan una licencia pirata que están entregando datos personales, incluso su firma en un documento en blanco, información sensible que puede ser utilizada de mala forma afectando al ciudadano, por este motivo llama a realizar el trámite dentro de las oficinas y módulos de la Setran.



“Hemos acercado mucho los módulos, en el Área Metropolitana de Guadalajara son 10 módulos, en interior del Estado son 16 módulos, estamos hablando de 26 módulos para tramitar la licencia”, detalla Ramírez Ibarra.



La app “Licencia Digital Jalisco” fue lanzada el pasado el 15 de agosto, desde entonces se han descargado 19 mil 656 licencias: 14 mil 67 de chofer, tres mil 855 de automovilista, mil 595 de moto y 139 de permiso de menor, en promedio son dos mil descargas diarias.



“Nuestra meta de descargas es que sean todas las que están vigentes, estamos hablando de dos millones 300 mil, al paso que vamos va bien las descargas de la aplicación, por lo regular nosotros emitimos dos mil licencias diarias en todo el Estado, tenemos un promedio de descargas de dos mil 100, pasadito el promedio diario de licencias, la gente lo está tomando con buena aceptación. No es obligatorio la descarga de la licencia digital, hay gente que no la quiere descargar, pues hay que cargar siempre la licencia física”, añade el funcionario.



La licencia digital es válida y segura



Descargar la app “Licencia Digital Jalisco” no tiene costo, tiene la misma validez y vigencia que la licencia física, se considera segura por los candados que tiene, afirma Gabriel Ramírez que es la primera en el país con firma electrónica avanzada, esto es, la firma del secretario en turno. Es lo que la hace segura y le da validez jurídica para que no pueda ser falsificable.



Para poder sacar tu licencia digital debes contar con tu licencia vigente, aclara el funcionario que no se debe de tomar captura de pantalla de la licencia, dado que el código QR es dinámico.



“(La licencia digital) No es una imagen, no es una captura de pantalla, no es un escaneo. Es una descarga de una aplicación que es del Gobierno de Jalisco, donde tú traes la descarga de una licencia digital, trae la firma electrónica avanzada y trae un QR que puede validar los datos el agente vial leyendo ese QR. No puede ser ni captura de pantalla, ni en una imagen del QR porque son dinámicos, los QR van cambiando, si guardas una captura de pantalla de tu imagen digital no te va a funcionar porque tiene vencimiento de tres o cuatro minutos”, advierte Gabriel Ramírez.



La licencia digital del ciudadano, por seguridad, sólo puede estar descargada en un solo teléfono inteligente, se necesita registrar en la app un código que es enviado por mensaje de texto, luego se solicita un reconocimiento facial.



“Si traes la aplicación abierta en segundo plano, traes tu licencia digital, si no traes datos y no traes la licencia física y se te acabó el celular porque no trae pila es como si no trajeras licencia. La licencia digital sólo puede estar descargada en un solo equipo, no la puedes traer en dos o tres”, puntualiza Gabriel Ramírez.



En caso de que el ciudadano pierda su licencia física y haya descargado previamente la versión digital, esta sigue siendo válida y puede portarla para cuando sea requerida, de esta manera, puede esperar al vencimiento del documento para refrendar y así evitar el gasto.