El raquítico temporal daña ya a productores de maíz de la Ciénega y Norte; en Altos Norte se afectó al frijol

El temporal raquítico en Jalisco afecta ya a productores de maíz y frijol en Jalisco en las regiones Ciénega, Altos Norte y Norte.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco (Sader) reportó que la falta de lluvias puede provocar pérdidas o reducción en la productividad, dijo Alejandro Velázquez Santillanes, director de Competitividad de la Sader, quien precisó que la mayor afectación se presenta en los municipios de la región Ciénega: La Barca, Ocotlán, Ayotlán y Atotonilco el Alto.

En la región Norte, están afectados los cultivos de maíz de Huejuquilla y Colotlán. En Ojuelos, en la región Altos Norte, se dañaron cultivos de frijol.

“Principalmente (la afectación), se ubica en la región Ciénega, que es donde se produce el mayor volumen de maíz para comercializar, pero también en la zona norte, en los municipios de Colotlán y Huejuquilla también tenemos falta de humedad. También regularmente en la zona de Altos Norte, presentan afectaciones por sequía. Tenemos reporte de afectaciones por falta de agua en Ojuelos, en la parte de los productores de frijol”, dijo el funcionario estatal.

La Sader cuenta con el programa de aseguramiento agrícola, donde se les da 3 mil pesos por hectárea a los pequeños productores maiceros que pierdan sus cosechas.

Sobre si la inseguridad afecta a los productores de aguacate y limón, como sucede en el estado vecino de Michoacán, el funcionario de la Sader, aseguró que no conoce algún caso como el del estado limítrofe con Jalisco.

“No tenemos reportes de temas específicos de que haya algunas afectaciones, simplemente, casos aislados, sobre todo en el área de ganadería”, dijo.

-En Michoacán los aguacateros se quejan de que son extorsionados, ¿aquí suceden casos como estos?, se le preguntó.

-No, ni en los traslados. No. No tenemos conocimiento de ello, nosotros”, respondió.

Jalisco es el segundo productor de maíz en México, después de Sinaloa. Luego se ubican el estado de México, Guanajuato y Michoacán.