Reportan descenso en índices de homicidios en Jalisco

El índice de homicidios en Jalisco se redujo durante el mes de agosto de 2023 al presentarse 109 casos de víctimas de agresión directa, en comparación con las cifras que se tenían en 2018 cuando se contabilizaron 202; esto representa una baja de 46 por ciento, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).



El gobernador Enrique Alfaro Ramírez resalta este descenso con las cifras que presenta el reporte mensual emitido por el Gobierno Federal en el que se destaca, además, una reducción de 60 por ciento en los ocho delitos de seguimiento especial.



“Este mes de agosto tuvimos la cifra más baja que hemos tenido desde el año 2017 (con) 109 homicidios, en el 2018 teníamos 202. La tendencia es permanente a la baja. Cuando hacemos el agregado en enero-agosto, por eso hablaba de que agosto fue el más bajo, en el agregado la reducción es del 21 por ciento respecto al 2018. Teníamos mil 402, hoy tenemos mil 107. ¿Esta reducción es la que quisiéramos? Pues no, quisiéramos ir más rápido. Pero lo que sí tenemos que entender es que la tendencia a la baja se ha sostenido y vamos a seguir trabajando en ello”, externa Enrique Alfaro.



Añade que, en el comparativo de enero a agosto de 2018 contra 2023, la disminución es de menos 21 por ciento. En cuanto a los feminicidios, hay una disminución del 85.7 por ciento en agosto de este año, comparado con agosto de 2019.



“En la tasa de incidencia de feminicidio muy debajo de la media nacional, estamos en el lugar 24 en el país, a pesar del tamaño y de la importancia de Jalisco, esto demuestra que la agenda para enfrentar este reto también va a funcionando y que no vamos a aflojar el paso”, afirma Alfaro.



Mientras que, en el delito de desaparición de personas, el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) informa que se han localizado 14 mil 198 personas de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2023, de las cuales, 11 mil 988 fueron encontradas con vida.



Señala el gobernador que se debe a una estrategia y un presupuesto definido para la búsqueda de personas, además, de considerar que el aumento de hallazgos de fosas indica que se está buscando, situación que no ocurría en sexenios anteriores.



A la baja delitos patrimoniales



Este reporte arroja datos sobre los delitos de especial seguimiento en Jalisco y que tienen que ver con el patrimonio de sus habitantes, según las cifras del reporte, de enero a agosto de 2018 se tenían 44 mil 248 delitos denunciados, pero en el mismo período de 2023 se registraron 17 mil 847 de estos sucesos.



Estos delitos a la baja son el robo de vehículo particular, robo a negocio, robo a persona, robo a cuentahabiente, robo a banco, robo a casa habitación, robo a vehículo de carga pesada, robo a motocicleta, Alfaro afirma que es producto de la estrategia de seguridad estatal y del trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno.



“La tendencia a la baja sigue y se sostiene, hemos hecho estrategias específicas que nos han permitido mantener esta tendencia. En el acumulado de enero a agosto de 2023, hemos llegado al nivel más bajo en el número de delitos relacionados con la seguridad pública en muchos años en Jalisco. Esta tendencia a la baja se sostiene en todos los delitos a los que estamos dando seguimiento”, expone.



De manera detallada, el robo de vehículo particular bajó 55 por ciento abajo; robo de negocio, 75 por ciento; robo a persona, 54.6 por ciento; robo a cuentahabiente, 75 por ciento; robo a banco, 76.2 por ciento; robo a casa habitación, 65.5 por ciento; robo a vehículo de carga pesada, 64.5 por ciento.